El Gobierno defiende que sigue "criterios objetivos" y aplica "por igual" en toda España su plan para menores migrantes

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo central sigue "criterios objetivos" en el diseño de "soluciones para dar una atención digna y humanitaria" a los menores migrantes que llegan no acompañados a España, así como ha subrayado que dicho mecanismo "se aplica por igual en todo el territorio nacional".

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación por la Delegación del Gobierno, Pedro Fernández ha reaccionado así a las críticas que consejeros de la Junta de Andalucía han expresado en las últimas horas acerca del Real Decreto-ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, y que la Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que "va a estudiar jurídicamente" si lo recurre.

El delegado del Gobierno ha defendido que el Ejecutivo central "está aportando soluciones para dar una atención digna y humanitaria para niños y adolescentes que viajan solos, son vulnerables y están desprotegidos", y ha diseñado "un mecanismo que se aplica por igual en todo el territorio nacional, sea Canarias, Cataluña o Andalucía", una comunidad esta última que "hace unos años se vio en una situación similar a la de Canarias", según ha puesto de relieve.

El representante del Ejecutivo en Andalucía ha aseverado que "es falso que la fórmula aplicada sea diferente por comunidades autónomas", y ha apostillado que quien lo diga así "está faltando a la verdad y demostrando su irresponsabilidad como responsable político y cargo público".

Frente a ello, ha reivindicado que "todo este proceso se ha gestionado con claridad y transparencia, con criterios objetivos que conocen las comunidades autónomas", y en esa línea ha subrayado que "se ha abordado en, al menos, tres Conferencias Sectoriales convocadas por el Ministerio de Juventud e Infancia, al margen de otras tantas Comisiones Sectoriales".

Pedro Fernández ha lamentado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, "entre ellas Andalucía, no han propuesto ni una sola alternativa de trabajo a estas convocatorias", y "su única propuesta ha sido el bloqueo y una negativa a aplicar la ley".

"Es falso que el problema sea la falta de medios", ha aseverado también el delegado del Gobierno, que en ese punto ha subrayado que el Ejecutivo "ha dispuesto un fondo de 100 millones de euros para sufragar todos los traslados y apoyar la acogida" de los menores, y ha indicado que, de esa cantidad total, "cerca de nueve millones de euros tendrían como destino la atención de los menores en Andalucía".

También ha indicado que "es falso" que, como han asegurado desde este pasado martes tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "se haya considerado frontera a las comunidades del País Vasco y Cataluña", por lo que ha acusado a dichos representantes de la Junta de estar "faltando de nuevo a la verdad, y con ello demostrando su escasez de argumentos creíbles al intentar recurrir de nuevo al agravio entre territorios".

Finalmente, Pedro Fernández ha criticado que "los consejeros y el propio presidente de la Junta hablan de solidaridad" mientras que, a la vez, "sus actos al intentar bloquear la atención a estos menores dicen todo lo contrario", por lo que ha instado a los dirigentes del Gobierno andaluz a "aclarar sus verdaderos motivos, porque sus excusas no son creíbles, especialmente si comparamos las trabas manifestadas con la atención a estos niños y adolescentes africanos y el trato ofrecido a menores de otras nacionalidades", ha zanjado el delegado.