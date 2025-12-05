El Gobierno destaca los 8,3 millones de fondos europeos destinados al Conservatorio Superior de Música de Jaén

Abelardo de la Rosa (1i), junto a Julio Millán, Juanma Moreno y Rubén Fernández, visita el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira durante su inauguración oficial. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha valorado que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén "se ha podido hacer gracias a los fondos europeos, a 8,3 millones de euros buscados y conseguidos por el Gobierno de España".

Esa cifra ha supuesto "el 80 por ciento de la inversión ejecutada en esta infraestructura", según ha indicado a los medios tras la inauguración oficial de la sede construida en el Bulevar, en un acto que ha contado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, Julio Millán.

"Podemos estar orgullosos de tener una Conservatorio Superior digno, con una obra que ha costado, pero que felizmente da a Jaén la oportunidad de estar en primera línea de las enseñanzas artísticas superiores", ha afirmado no sin añadir que ha sido posible gracias a la "colaboración institucional".

En este sentido, ha considerado que esa lealtad institucional "también se tiene que manifestar cuando un Gobierno va a Europa a pedir financiación y algún partido político, como el PP, ha ido a Europa a decir que no le dieran dinero a España".

"Ése no es el camino. El camino es conseguir entre todos y todas lealtad institucional y cooperación. Aquí tenemos una muestra de ello, cuando el Gobierno socialista en España fue a Europa a pedir dinero, entre otras cosas para este Conservatorio, lo consiguió, aquí tenemos el resultado y éste el camino de esa lealtad", ha manifestado.

De la Rosa ha resaltado, además, que el Gobierno de España ha transferido en los últimos seis años casi 780 millones de euros a Andalucía en materia educativa. Y este año, vía cooperación territorial, hay otros 84 millones de euros para libros de texto, programas de competencias lectoras y matemáticas o el programa PROA. También en becas y ayudas al estudio, "con más de 52 millones de euros para 17.000 becarios y becarias en la provincia de Jaén".

"El Gobierno de España aporta una inversión necesaria para que la educación tenga igualdad de oportunidades, equidad y calidad en Andalucía", ha apostillado el secretario de Estado.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de la capital, Julio Millán, ha reivindicado el papel del Ayuntamiento "para desbloquear una situación que estaba enquistada" con este proyecto. "Eso es lealtad institucional, como es lealtad reconocer el papel de los fondos europeos del Gobierno de España", añadió.

Una lealtad que también ha demandado "en asuntos como el distribuidor norte, la puesta en marcha del tranvía, las políticas de vivienda y rehabilitación, o el desarrollo del Bulevar".

Igualmente, Millán ha aprovechado la visita del presidente para entregarle una carta con "exigencia innegociable" de que "haga efectiva la transferencia de los fondos recogidos en los presupuestos de la Junta para este año con una partida nominativa de 500.000 euros para cofinanciar los proyectos con cargos los fondos EDIL".

"Había un compromiso que se acordó con el anterior gobierno municipal (PP-Jaén Merece Más), que se aprobó e incluyó en los presupuestos autonómicos para este año 2025, que lo solicitamos ya en el mes de febrero, y que estamos en diciembre y aún no hemos recibido", ha afirmado.

En este punto, ha dicho temerse que, "con el cambio de gobierno --tras la moción de censura de PSOE y JM+ en enero--, se le haya olvidado". "Y por eso se lo he reiterado por escrito: porque no sería de justicia que, si gobernara el Partido Popular, se contara con ese dinero y, si ahora gobierno el Partido Socialista, ese compromiso se haya dado por olvidado", ha asegurado.