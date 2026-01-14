El Gobierno destaca el "avance" que supone la adjudicación de la construcción del IFMIF-DONES en Escúzar (Granada)

Archivo - El Consejo de Seguridad Nuclear visitó en diciembre de 2022 el entorno de la Instalación científica IFMIF-DONES. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha destacado el "avance" que supone la adjudicación del diseño y de la construcción del acelerador de partículas IFMIF-DONES en Escúzar que, según ha dicho, "situará a la provincia a la vanguardia mundial de la energía limpia".

Fernández ha valorado que, gracias a los pasos que se han dado en los últimos días, "nuestra tierra esté más cerca de convertirse en una referencia energética a nivel mundial. Es un nuevo hito para la mayor infraestructura científica y tecnológica de la historia de España, una oportunidad sin precedentes para Escúzar y Granada".

"Este paso constata el compromiso del Gobierno de España con un proyecto estratégico que sitúa a la provincia de Granada en el centro de la investigación internacional sobre la energía de fusión, un modelo energético limpio, seguro e ilimitado", ha explicado.

El dirigente socialista ha asegurado que el IFMIF-DONES "no es solo una infraestructura científica sino un proyecto de país que demuestra que cuando hay voluntad política, inversión pública y cooperación internacional, el progreso llega a los territorios".

Tras apuntar que esta iniciativa movilizará hasta 700 millones de euros, "la mayor inversión internacional en I+D+i jamás realizada en nuestro país"; Fernández ha subrayado el impacto económico y social que tendrá esta actuación en la provincia.

"Va a contribuir a la creación de empleo cualificado y de calidad y a la generación de riqueza. Además, fomentará un ecosistema industrial, tecnológico y universitario vinculado al conocimiento y a la innovación que redundará en nuestro modelo productivo", ha indicado.

Asimismo, Fernández ha resaltado la participación de una empresa granadina en el consorcio adjudicatario que llevará a cabo el diseño y la ejecución del acelerador de partículas.

"Esto es una buena noticia porque refuerza el tejido productivo local y demuestra que Granada está preparada para asumir proyectos de máxima complejidad", ha concluido.