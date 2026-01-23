Expertos en Ginecología del Hospital de Valme en Sevilla consolidan la formación en patologías de suelo pélvico

Docentes de Ginecología en el Hospital de Valme en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha celebrado el primer Taller de formación en el Abordaje del Tracto Inferior de la Mujer. Organizado desde su Unidad de Suelo Pélvico, que coordina la ginecóloga Mª Isabel Valdivia, ofrece una formación integral, especializada y novedosa sobre patologías de alta prevalencia en línea con los avances más actuales de la uroginecología.

Las patologías del suelo pélvico (como el prolapso genital o la incontinencia urinaria) afectan a un número significativo de mujeres, especialmente tras el embarazo, el parto o con el envejecimiento. Según ha explicado Salud en una nota, se producen cuando los músculos y tejidos que sostienen los órganos pélvicos (vejiga, útero o recto) se debilitan, pudiendo provocar molestias, pérdida involuntaria de orina o el descenso de los órganos, con un importante impacto en la calidad de vida.

En este contexto, el Hospital Universitario de Valme ha reforzado "su compromiso" con la mejora continua de la atención sanitaria, apostando por la actualización permanente de conocimientos y técnicas quirúrgicas que permitan ofrecer tratamientos "cada vez más eficaces, seguros y mínimamente invasivos".

Por otro lado, ha señalado que el carácter "innovador" de esta acción formativa radica tanto en el abordaje de las técnicas quirúrgicas avanzadas como en su metodología docente, basada en la simulación clínica, una herramienta de alto valor en el ámbito sanitario.

El programa formativo ofrece un enfoque integral de la anatomía pélvica combinado con la aplicación de materiales protésicos. Se apoya en contenidos teóricos y actividades prácticas con el objetivo de reforzar la praxis clínica mediante herramientas innovadoras que suman conocimientos a las técnicas habituales.

El equipo docente está conformado, además de por María Isabel Valdivia, por las ginecólogas Carlota Borrero, Helena Millán, Arantxa Casla y Luisa Díez, todas ellas especializadas en Suelo Pélvico y con amplia experiencia en la aplicación de las técnicas abordadas.

Concretamente, el curso incluye entre sus contenidos: abordaje retropúbico y transobturador con malla de incontinencia urinaria femenina, el tratamiento con agentes inyectables uretrales, abordaje abdominal mediante 'colposacropexia' y el tratamiento del prolapso con técnicas de anclaje al ligamento sacroespinoso, así como sistemas mínimamente invasivos con malla.

Asimismo, la Junta ha indicado que del taller impartido se han beneficiado 16 profesionales con el perfil de ginecólogas y residentes del servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Valme. Ha dado inicio con una ponencia introductoria sobre la interrelación entre vejiga hiperactiva, su tratamiento y relación con el prolapso genital.

Posteriormente se han desarrollado cuatro talleres prácticos simultáneos, centrados en distintas técnicas quirúrgicas aplicadas a la patología del suelo pélvico. Los participantes han rotado por cada estación para adquirir una visión integral y habilidades técnicas en los diferentes procedimientos.

Según Mª Isabel Valdivia, con esta iniciativa "contribuimos a mejorar el dominio de las técnicas quirúrgicas más innovadoras en el tratamiento de patologías del suelo pélvico, como es el caso del prolapso y la incontinencia urinaria de esfuerzo, lo cual repercute en la optimización asistencial".

Los contenidos teóricos están respaldados por las guías clínicas de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Asimismo, la formación práctica se ha desarrollado sobre modelos artificiales de pelvis, poniendo a disposición del alumnado instrumental quirúrgico especializado; tales como pinzas, arpones, suturas y demás dispositivos necesarios para la simulación de técnicas quirúrgicas en suelo pélvico.