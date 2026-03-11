El Gobierno destaca el impacto de la oferta de Guardia Civil en Baeza (Jaén), con unos 3.000 alumnos el próximo curso

Archivo - Entrega de diplomas a la 130ª promoción de la Academia de la Guardia Civil en Baeza. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernánez, ha destacado este miércoles el impacto que supondrá en Baeza y la provincia la oferta de empleo público para la Guardia Civil, con "un nuevo máximo histórico", 3.240 plazas, que va a permitir que la Academia de Guardias y Suboficiales baezana pueda acoger unos 3.000 alumnos el próximo curso. El resto se formará en la Academia de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Así lo ha señalado tras la aprobación, este martes, por parte del Consejo de Ministros de la convocatoria de 6.094 nuevas plazas para ampliar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la que también forman parte 2.854 nuevas plazas para la Policía Nacional.

Fernández ha señalado que el refuerzo de estas convocatorias de empleo público tiene un impacto considerable y positivo en la provincia y, particularmente, en Baeza. "Un año más, nos encontramos con una extraordinaria noticia para la provincia y Baeza, porque, no hay que olvidar que, también ha habido promociones de apenas cien alumnos", ha afirmado en una nota.

Igualmente, desde el Ayuntamiento baezano se ha valorado esta oferta, "una magnífica noticia" que vuelve a situar a la ciudad "en el centro de la formación de quienes velarán por la seguridad" de España. "Supone no solo un orgullo para Baeza, sino también una importante oportunidad para la generación de empleo y el fortalecimiento como referentes en la formación de servidores públicos comprometidos con la seguridad", ha indicado en una publicación en Facebook, consultada por Europa Press.

El subdelegado ha recalcado que la oferta de empleo público aprobada por el Ministerio del Interior supone la mayor oferta pública de empleo del Gobierno de Pedro Sánchez, "que sigue profundizando en las políticas impulsadas desde el año 2018 para revertir el proceso de reducción de plantillas que se había producido en anteriores gobiernos".

En concreto, esta oferta de empleo público supone una tasa de reposición de un 125 por ciento. Al respecto, ha explicado que el Ministerio de Interior apuesta desde 2018 por tasas de reposición "muy superiores al 100 por ciento con el objetivo, no solo de cubrir las bajas que se producen durante el ejercicio anterior, sino recuperar también la pérdida de efectivos que se produjo en el periodo 2011-2017".

Desde 2018, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha convocado 46.706 nuevas plazas --24.314 para Policía Nacional y 22.392 para la Guardia Civil--, lo que ha permitido aumentar la plantilla de ambos cuerpos en torno a un 20 por ciento de media hasta alcanzar, en conjunto, los 183.150 efectivos.

En este punto, Fernández ha lamentado las "pírricas" ofertas de empleo público, que "entre los años 2012 y 2017, provocó unas pérdidas de alrededor 13.000 efectivos al no cubrir mínimamente las vacantes producidas por jubilación u otras circunstancias". Ha recordado, por ejemplo, las 126 plazas en el año 2012; las 159 de 2014 o las 820 de 2015.

Por lo que respecta a la Guardia Civil, la oferta pública de empleo para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias este 2026 asciende a 3.240 plazas, de las que 1.296 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y otras 240 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. En ambos casos, las que no se cubran por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas del turno de acceso libre.

Además, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la oferta de empleo público para las Fuerzas Armadas, que incluyen 81 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, ya que al tener un proceso de formación conjunto se incluyen en una convocatoria diferente.

En cuanto a la promoción profesional en la Guardia Civil, la convocatoria autoriza la oferta de 522 plazas: 122 plazas en la Escala de Oficiales, de las cuales 96 se reservan para la modalidad de promoción interna y 26 para la modalidad de cambio de escala, y 400 plazas en la Escala de Suboficiales mediante promoción interna.

La financiación de esta oferta pública de empleo asciende a unos 143 millones de euros: 138 millones para las 3.240 plazas de ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, y el resto para las plazas de acceso a través de la promoción interna, 2,5 millones para las 400 plazas de la Escala de Suboficiales y otros 2.5 millones para las 122 plazas de la Escala de Oficiales.