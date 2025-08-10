El Gobierno destina 14 millones a proyectos de desarrollo experimental de colaboración público-privada en Andalucía

Archivo - (Imagen de archivo). El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha publicado la convocatoria 2024 del programa Ecosistemas CDTI - MINISTERIO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria 2024 de ayudas a proyectos de colaboración público-privada, que destina 14.059.498,07 euros a proyectos previstos en Andalucía.

Según ha detallado el Ministerio en una nota, la convocatoria financia propuestas de desarrollo experimental, de una duración de tres años, en colaboración entre centros de investigación, universidades, organismos públicos de investigación y las empresas.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado "la apuesta del Gobierno de España por la transferencia de conocimiento para convertir los resultados científicos en soluciones innovadoras de la mano de las empresas".

En total se han preconcedido 245 millones de euros 256 proyectos de colaboración público-privada en los que participan 748 entidades. De este importe, 135 millones de euros son en forma de préstamo, 79 millones de euros en forma de subvención y 31 en forma de anticipo Feder. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

A su vez, el Gobierno ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es impulsar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios Distribución de las ayudas por perfil del beneficiario Las pymes acumulan la mayor parte de las ayudas preconcedidas (250), seguidas de fundaciones, asociaciones y consorcios (190); universidades (141), grandes empresas (82) y organismos públicos de investigación (50), entre otras entidades.

Distribución de las ayudas por área El área de salud lidera la convocatoria con 98 proyectos, seguida de alimentación y bioeconomía, recursos naturales, agricultura, clima y medioambiente con 56 proyectos; industria con 40 proyectos y energía y movilidad con 33 proyectos.