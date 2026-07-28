Gobierno destina 76,6 millones a reparar 400 kilómetros de cauces y más de 30 presas dañadas por borrascas en Andalucía

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destinado 76,6 millones de euros a más de un centenar de actuaciones de emergencia para reparar unos 400 kilómetros de cauces, más de una treintena de presas y otras infraestructuras de la cuenca del Guadalquivir dañadas por las borrascas registradas entre finales de 2025 y principios de 2026.

Así lo han explicado este martes en Sevilla el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, quienes han detallado que todas las obras de emergencia se encuentran ya declaradas y adjudicadas y que la mayoría están actualmente en ejecución.

Las intervenciones se desarrollan principalmente en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, aunque también incluyen trabajos en otros puntos de la demarcación. Los plazos previstos son de nueve meses para las actuaciones en cauces, seis meses para la reparación de estaciones de aforo y entre cuatro y seis meses para las obras en infraestructuras hidráulicas.

La CHG prevé que la mayor parte de estos trabajos estén concluidos durante el primer trimestre de 2027. Entre las actuaciones figuran la retirada de sedimentos, la limpieza de cauces, los tratamientos selvícolas, la estabilización de márgenes, la protección de zonas erosionadas y la restitución del dominio público hidráulico.

Asimismo, se están reparando canales de riego de titularidad estatal, caminos de servicio, estaciones de aforo y puntos de control del Sistema Automático de Información Hidrológica, algunos de los cuales tuvieron que ser restituidos en menos de 24 horas durante las borrascas para mantener la recepción de datos en el centro de control.

Así, Granada concentra aproximadamente la mitad de la inversión destinada por la Confederación a estas obras de emergencia, al ser la provincia más afectada por los daños en los cauces, mientras que Sevilla reúne alrededor del 23% de los fondos.

Martín ha señalado que la prioridad ha sido recuperar cuanto antes la normalidad en los municipios y garantizar el desarrollo de la campaña de riego, que se está llevando a cabo "con total normalidad", además de preparar los cauces y las infraestructuras ante posibles nuevos episodios de lluvias durante los próximos meses.

MÁS DE 619 MILLONES PARA REPARACIÓN Y PREVENCIÓN

Pedro Fernández ha explicado que la inversión global movilizada para reparar los daños en el entorno de la cuenca y ejecutar infraestructuras preventivas y de resiliencia supera los 619 millones de euros.

De esta cuantía, 543 millones proceden del Ministerio de Política Territorial y se destinan a proyectos promovidos directamente por los ayuntamientos, mientras que los otros 76,6 millones corresponden a las obras ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los consistorios han presentado 559 actuaciones para reconstruir caminos, puentes, pasarelas y vados inundables, estaciones depuradoras y redes de saneamiento, así como para construir tanques de tormentas y reparar taludes y escolleras.

Jaén es la provincia que ha recibido el mayor volumen de fondos municipales, con más de 125 millones de euros para 110 proyectos, seguida de Granada, con 117 millones para 185 actuaciones. Ambas concentran conjuntamente alrededor del 45% de la inversión destinada a los ayuntamientos.

Fernández ha indicado además que aproximadamente el 60% de las actuaciones presentadas por los municipios se localizan en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir. Por ello, se están celebrando reuniones entre las subdelegaciones del Gobierno, las unidades de Protección Civil, la CHG y los ayuntamientos para agilizar los informes y autorizaciones necesarios antes de comenzar las obras.

NUEVA LÍNEA DE 200 MILLONES PARA TRAMOS URBANOS

La presidenta de la CHG ha informado igualmente de que el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en una nueva línea dotada con 200 millones de euros para financiar actuaciones en cauces situados en tramos urbanos, cuya conservación corresponde a los ayuntamientos.

Estas ayudas permitirán tanto reparar los daños más urgentes como abordar problemas recurrentes en municipios situados en zonas inundables que sufren afecciones cada vez que se producen episodios intensos de lluvia.

La convocatoria será gestionada por la Fundación Biodiversidad y se encuentra actualmente en tramitación mediante un convenio con el Ministerio, con el objetivo de que pueda publicarse "lo antes posible" y los ayuntamientos accedan a los fondos.

Martín ha destacado, por otra parte, que las lluvias han permitido recuperar las reservas tras varios años de sequía y ha precisado que los embalses de la cuenca del Guadalquivir se encuentran actualmente en torno al 79% de su capacidad, un nivel que no se alcanzaba desde 2014.