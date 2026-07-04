El Gobierno destina a Andalucía más de 13,8 millones para cuatro proyectos de producción de tecnologías limpias

Archivo - Imagen de la planta fotovoltaica Rey Solar de Recurrent Energy en la localidad sevillana de Carmona. A 1 de junio de 2026 en Carmona, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asignado más de 13,8 millone a cuatro proyectos andaluces para la producción nacional de tecnologías limpias y sus componentes clave, con el objetivo de reforzar la cadena de valor industrial en España en el ámbito de la transición energética.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha publicado la resolución definitiva del programa Renoval 2, que cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que permitirá en España desarrollar nuevas capacidades para avanzar en seguridad energética, aumentar la competitividad y descarbonizar la industria.

En total, se han concedido más de 162 millones en ayudas a un total 40 proyectos, que prevén la fabricación de diferentes equipos y sistemas de energías renovables, desde baterías y otros componentes relacionados con el almacenamiento (once proyectos) hasta tecnologías vinculadas a la red eléctrica (diez), pasando por los destinados a la producción de componentes y equipos de energía eólica y renovables marinas (siete), de hidrógeno renovable (cinco), de solar fotovoltaica (tres), de bombas de calor (dos) y de eficiencia energética (uno) y descarbonización (uno), según el desglose ofrecido por el Gobierno en una nota de prensa.

Los proyectos con ayudas concedidas se distribuyen por doce comunidades autónomas. El País Vasco aglutina el 40% de las iniciativas con 16 actuaciones, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana cuentan con cuatro proyectos cada una y Castilla y León y Galicia con 3. También se desarrollarán actuaciones en Canarias (dos), Navarra (dos), Aragón (dos), Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y la Región de Murcia.

Renoval 2 permitirá la creación de nuevas instalaciones industriales de fabricación de equipos de tecnologías limpias y sus componentes esenciales y la ampliación de la capacidad de centros existentes a través de la implantación de nuevas líneas de producción y la reconversión de industrias para fabricar equipos y elementos que anteriormente no estuvieran en producción.

La mayor cuantía de ayudas (81 millones) irá destinada a la construcción de una gran fábrica de sistemas de almacenamiento energético en baterías (BESS) y celdas, impulsada por Hithium Spain Innovation en la localidad navarra de Galar. Con 405 millones de inversión, creará 700 empleos directos en la zona y tiene previsto comenzar la producción el año que viene.

También se han otorgado importantes ayudas a sendos proyectos en Vitoria-Gasteiz para fabricación de cables subterráneos de media tensión y el ensamblaje de nacelles (estructura situada en la parte superior de la torre de un aerogenerador), así como a un innovador centro de producción de tecnologías de hidrógeno en Huelva y a la ampliación de una planta de componentes de tecnología solar fotovoltaica en Llíria (Valencia).

Los beneficiarios podrán solicitar ahora un anticipo que se considerará como pago a cuenta y será como máximo el importe de la ayuda total concedida. Asimismo, está previsto que los proyectos de inversión puedan recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste. El plazo máximo para la realización de las actuaciones objeto de ayuda es de 48 meses desde la fecha de la resolución.

Además de los criterios económicos, se han valorado positivamente los proyectos que incluyan criterios estratégicos, sociales y ambientales como la reducción de vulnerabilidades, la creación de empleo o la reducción de la huella de carbono por transporte, entre otros.

El programa de ayudas "fortalecerá" el liderazgo de España en las tecnologías limpias. Nuestro país se ha situado como una de las potencias en la generación de energía renovable y además cuenta con un ecosistema industrial en torno a la cadena de valor de las renovables que es puntero a nivel europeo y mundial. En España se puede ya fabricar más del 60% de los componentes de la cadena de valor solar y casi el 100% de la eólica, y somos exportadores en estas tecnologías.

Sin embargo, existen determinados componentes o elementos de esa cadena de valor donde, tanto España como Europa, tienen una elevada dependencia de terceros mercados. De ahí la importancia de apoyar no solo el despliegue de la transición energética, sino también de nuevas capacidades industriales, objetivo de esta convocatoria de ayudas.

No es la primera iniciativa para reforzar la fabricación de tecnologías limpias en España. Ya el año pasado, el Miteco otorgó 296 millones de euros a 33 proyectos de fabricación de equipos y componentes esenciales para el desarrollo tecnológico e industrial de las energías renovables en España. Con Renoval 2 se amplió significativamente el tipo de actuaciones subvencionables para abarcar todo el ámbito de transición energética.