El Gobierno destina más de 205 millones para la mejora de las infraestructuras policiales en Andalucía

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SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado este martes elevar hasta los 731 millones la programación del presupuesto ordinario que el Ministerio del Interior destinará a mejorar las infraestructuras policiales en un periodo que se amplía hasta 2034. De esta cantidad, 205,33 millones irán destinados a 51 proyectos en Andalucía, que comprenden a todas las provincias.

De los 205,33, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, destinará 154,09 Meuro a proyectos en la comunidad, entre los que destacan la mejora de la eficiencia energética del acuartelamiento de la Guardia Civil en Algeciras (28,5 millones), según el detalle ofrecido por el Gobierno en una nota.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil tiene programadas 17 actuaciones en Andalucía, con un presupuesto de más de 25 millones, entre los que se encuentran los siete para el nuevo acuartelamiento en Mijas (Málaga). La Dirección General de Policía Nacional contempla un total de siete actuaciones, con 14,5 millones, entre las que destacan las obras de construcción del inmueble para la comisaría provincial de Almería.

Por último, la Secretaría de Estado de Seguridad financiará dos actuaciones, por importe de 11,4 millones, para las obras del nuevo depósito de estupefacientes, en Sevilla, y las dependencias en el servicio Marítimo Provincial, en El Puerto de Santa María (Cádiz). El acuerdo modifica la anterior programación elaborada por el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2025 y que ascendía a 262,8 Meuro para acometer 130 proyectos hasta 2029.

Con el nuevo presupuesto, que crece en 468 millones respecto del original (un 177% más), la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha proyectado un conjunto de 302 proyectos de construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficiencia energética de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil.

Como en la anterior ocasión, estas 302 obras serán consideradas de interés general, lo que permitirá tramitarlas por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, lo que impedirá que se vean paralizadas, dificultadas o retrasadas por el planeamiento urbanístico o por las competencias municipales en materia de intervención en la edificación y uso del suelo.

Las actuaciones podrán comenzar un mes después de ser comunicadas a la administración competente, aunque carezcan de la correspondiente licencia municipal. De las 302 intervenciones programadas, la Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 33 de ellas, con una inversión superior a los 101,8 millones. Entre ellas, destacan la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Gandía (Valencia) o una residencia en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo), Santanyí (Mallorca) y la construcción nuevos equipamientos en el Centro Adiestramiento Específico de Montaña de Candanchú (Huesca).

Por su parte, la Dirección General de la Policía asume 100 actuaciones por un importe de 164,4 millones financiados con sus propios presupuestos. Entre los proyectos incluidos destacan la construcción de nuevas comisarías en Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca), Medina del Campo (Valladolid), así como la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y la construcción nueva sede del Centro Universitario de Formación de Policía Nacional en Ávila.

La Dirección General de la Guardia Civil impulsarán 87 proyectos por importe de 174,7 millones con cargo a sus propios presupuestos, entre las que se incluyen la construcción de nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga), así como un nuevo depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

Por último, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume 79 obras con una inversión total superior a los 298,8 millones. Entre ellas figuran nuevas dependencias de Policía Nacional en Jaca (Huesca) y el distrito Nervión de Sevilla, así como nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Miguelturra (Ciudad Real), en Mijas y en la ciudad de Málaga.