El Gobierno dice que el nuevo cuartel de la Guardia Civil en La Carlota (Córdoba) estará acabado "en los próximos meses"

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Nación ha asegurado que "actualmente, se están ejecutando las obras de construcción de un cuartel de nueva planta en La Carlota (Córdoba), en el marco del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (2019-2025), las cuales se encuentran ya en estado muy avanzado, siendo previsible su finalización en los próximos meses".

Así lo ha destacado el Gobierno de España en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado a preguntas formuladas por el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quien quiso saber si se "van a tomar medidas para que haya un vestuario de mujeres digno y en condiciones" en el actual Puesto mientras "se remodela el definitivo Cuartel de La Carlota".

Junto a ello, Enrique Santiago también preguntó "¿qué medidas se van a tomar, hasta que acaben las obras, para que el aparcamiento de los vehículos esté a una distancia no superior a 100 0 200 metros, que solvente la actual distancia de un kilómetro a la que se encuentra actualmente?"

Ante ello y además de anunciar la próxima finalización del nuevo Cuartel de la Guardia Civil en el municipio carloteño, el Gobierno central ha resaltado también que, "en el marco de la redacción del proyecto técnico, se ha incorporado, conforme a las necesidades identificadas, la construcción de un vestuario femenino".

Además, el Gobierno central ha señalado que dicho vestuario, tal y como se ha previsto, "cumple rigurosamente con las prescripciones técnicas establecidas por la normativa vigente, garantizando así el cumplimiento de los requisitos legales y funcionales exigidos", ya que ahora en el actual cuartel las agentes, que son el 40% de la plantilla, tienen que usar una dependencia que se usa como archivo, según lamentó Santiago en su pregunta.

Junto a ello y según ha añadido el Gobierno central en su respuesta al también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, "por parte del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose) de la Guardia Civil, se ha elaborado recientemente un estudio con la finalidad de garantizar la seguridad, tanto de las personas, como de las propias instalaciones del acuartelamiento".

Igualmente, según ha concluido el Gobierno de España, "por parte del Ayuntamiento del municipio se va a considerar la posibilidad de habilitar una nueva ubicación para los vehículos oficiales, de tal modo que éstos puedan situarse más cerca de las instalaciones provisionales del Puesto" ahora en uso, "reduciendo así la actual distancia existente", que en la actualidad es de un kilómetro, "siempre y cuando cumpla con las medidas de seguridad establecidas".