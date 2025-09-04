El Gobierno emplaza a la Junta a que "reconsidere" su posición sobre los grados de IA e Ingeniería Biomédica de Granada

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Ciencia, Diana Morant en atención a los medios en pesencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, a la derecha en la imagen - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía que "reconsidere" su posición y asuma, "dado que está en el ámbito de sus competencias", la decisión de "qué hacer" con los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Granada (UGR) y de Ingeniería Biomédica, en el que participa la Universidad de Jaén (UJA) bajo la coordinación de la institución académica granadina.

Fuentes del Ministerio de Ciencia han indicado a Europa Press que se vuelve a hacer esta petición a la Junta de Andalucía, que este jueves, desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha señalado que tiene todo el procedimiento administrativo listo en el Distrito Único Andaluz para adjudicar las plazas de ambos grados en el caso de que el departamento de Diana Morant "resuelva positivamente la verificación de ambas enseñanzas y las universidades implicadas decidan implantarlas".

"Es la Junta de Andalucía, a través de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), la que ha informado desfavorablemente por dos veces consecutivas sobre la calidad del grado en Ciencia de Datos e IA propuesto por la UGR", y del de Ingeniería Biomédica propuesto por la misma institución académica junto con la UJA, han precisado las fuentes del Gobierno.

Asimismo, han explicado que la Comisión Permanente del Consejo de Universidades es un órgano colegiado del que forma parte el Ministerio de Ciencia junto a representantes de universidades públicas y privadas de España.

Por lo tanto, han aclarado que la Comisión Permanente del Consejo de Universidades no es "en ningún caso" el Ministerio, que, durante el mes de julio, devolvió a la Junta de Andalucía los informes desfavorables que había emitido la Accua sobre ambos grados para su revisión.

Entonces, por segunda vez, han proseguido estas fuentes de Ciencia, la Junta de Andalucía remitió al Ministerio ambos informes con la calificación de "desfavorables".

Así las cosas, el Ministerio ha exigido a la Junta de Andalucía que "no falte a la verdad negando que no interviene en la evaluación y autorización de las citadas titulaciones universitarias", todo ello, han concluido las fuentes de Ciencia a Europa Press, "sin entrar a valorar los motivos que hayan llevado a la Junta de Andalucía, a través de la Accua, a hacerlo".

LA POSICIÓN DE LA JUNTA

La Junta de Andalucía ha señalado previamente en nota de prensa que ambos títulos fueron rechazados debido a cuestiones técnicas detectadas en los planes de estudio por la Accua tanto en la evaluación inicial realizada por este órgano independiente, como en los recursos posteriores presentados por la UGR. En ambas fases, han agregado desde la Consejería de Universidad, dos comisiones técnicas independientes, integradas por profesorado externo al sistema universitario andaluz, emitieron informes desfavorables coincidentes.

El secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, ha asegurado en dicha nota que la normativa que rige este procedimiento, el Real Decreto ministerial 822/2021 sobre la organización de las enseñanzas universitarias determina, ha precisado, que "es el Consejo de Universidades, a través de sus diferentes órganos, el que adopta resolución definitiva con respecto a los procesos de verificación de las titulaciones tras los informes elevados por las agencias de evaluación autonómica".

Por otro lado, Herrera ha lamentado que el Consejo de Universidades "no se haya pronunciado aún al respecto, teniendo en cuenta que el segundo informe negativo de Accua a los dos títulos, tras la celebración de su Comisión de Reclamaciones, se remitió al Ministerio de Ciencia el pasado 4 de agosto en el caso de Ingeniería Biomédica y el 8 de agosto para Ciencia de Datos e IA".

Al margen del dictamen que ha dicho ha de emitir el próximo 9 de septiembre el Consejo de Universidades sobre ambos grados, la Consejería de Universidad ha indicado que ha autorizado de nuevo el procedimiento para la verificación de los planes de estudio correspondientes a ambas enseñanzas, tras la solicitud presentada por la institución académica granadina.