El Gobierno de España moviliza más de 27 millones en Montoro (Córdoba) para impulsar el empleo y apoyar al campo

Ana López Losilla (centro), durante su visita a Montoro, acompañada por Lola Amo (2ª dcha.) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA

MONTORO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López Losilla, ha visitado este jueves el municipio de Montoro (Córdoba) para conocer distintas actuaciones financiadas por el Gobierno de España y poner en valor el impacto que las inversiones estatales están teniendo en el desarrollo económico y social de la localidad, donde el Ejecutivo central ha movilizado más de 27 millones de euros entre 2018 y 2026.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, durante la jornada, López Losilla ha visitado el entorno del meandro del río, en Montoro, y diversas actuaciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en el municipio, donde ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones "para transformar estas inversiones en oportunidades para la ciudadanía".

"Detrás de cada una de estas cifras hay empleo, infraestructuras, apoyo a nuestros agricultores y recursos que llegan directamente a los municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas", ha señalado la subdelegada, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Montoro, Lola Amo.

En la localidad montoreña, las aportaciones del Gobierno de España alcanzan los 27,94 millones de euros, con "una apuesta decidida por el empleo, la recuperación económica y el desarrollo municipal". Destacan los 5,01 millones de euros destinados al PFEA, los 5,97 millones correspondientes a los Planes EDIL, más 7,11 millones de euros en ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las borrascas sufridas en febrero y 7,28 millones de euros en ayudas directas al sector agrícola, además de inversiones en vivienda, educación y digitalización empresarial.

La subdelegada ha destacado que "el Gobierno de España ha estado al lado de Montoro en los momentos más difíciles, respondiendo con ayudas extraordinarias tras el temporal y respaldando a un sector tan estratégico para este municipio como la agricultura".

"La mejor manera de demostrar el compromiso del Gobierno con los municipios es a través de hechos. Estas inversiones permiten generar empleo, fortalecer el tejido económico, respaldar a agricultores y empresas y seguir mejorando los servicios públicos", ha afirmado López Losilla.

Durante la visita, la subdelegada del Gobierno ha puesto de relieve el papel del PFEA como "uno de los principales instrumentos de cohesión territorial, al combinar la creación de empleo con la ejecución de obras que mejoran los espacios públicos y las infraestructuras municipales".

López Losilla ha concluido asegurando que "el Gobierno de España seguirá trabajando para que ningún municipio quede atrás, impulsando inversiones que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo de toda la provincia de Córdoba".