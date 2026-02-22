El Gobierno espera "hacer llegar cuanto antes" sus ayudas para la recuperación de los "damnificados" del temporal

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reafirmado la intención del Ejecutivo central de "hacer llegar cuanto antes" a los "damnificados" por el tren de borrascas registradas entre enero y febrero las ayudas acordadas por el Consejo de Ministros.

Así lo ha manifestado el delegado en una entrevista concedida a Europa Press, después de que haya entrado ya en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros que movilizará más de 7.000 millones de euros para afectados por esta serie de temporales en puntos de Andalucía.

Tras indicar que el Gobierno podría "ampliar" la cuantía de fondos destinados a este plan "si fuera necesario" en función de la evaluación de daños, el delegado ha destacado que el decreto incluye ayudas por daños en vivienda, por daños personales, o en infraestructuras municipales, así como para el sector primario andaluz por un montante global de "2.780 millones de euros", de los que unos 2.100 "son ayudas directas", de forma que serán ingresadas "directamente" en las "cuentas corrientes" de los agricultores, ha resaltado.

El delegado ha apuntado la intención del Gobierno de acudir "a los municipios más pequeños, que tienen menos capacidad de medios personales, para informar a la población y ayudarle en la tramitación" de estas ayudas que, según ha incidido, reflejan "una apuesta clara" del Ejecutivo central para "dar una respuesta a Andalucía", junto con Extremadura como comunidad también afectada por estos temporales, para que "cuanto antes podamos reconstruir" la región andaluza.

De igual modo, y en relación al papel de la Junta de Andalucía a la hora de poner en marcha también ayudas a afectados por el temporal, el delegado del Gobierno ha defendido que el Ejecutivo andaluz debe "resolver sus ayudas de forma inmediata, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, con una cantidad récord" con la que se intenta "mitigar al máximo" el "daño muy fuerte que ha habido" y por el que "la actividad económica y la sociedad andaluza se han resentido de una manera extraordinaria", ha añadido.

Además, ha señalado que la Junta debe "compatibilizar al máximo posible" sus ayudas con las del Gobierno de España, y coordinarse "para no duplicar", al igual que, según ha abundado, las diputaciones provinciales deben "complementar" sus ayudas con las de las administraciones central y autonómica.

Mientras tanto, según ha continuado, el Gobierno está en procurar que "cuanto antes" puedan "hacer llegar a los damnificados las ayudas para que, cuanto antes" también, "puedan empezar con la recuperación de sus vidas, sus viviendas, sus negocios y sus fincas".

COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LA JUNTA

Al hilo de esta cadena de temporales, y también del accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 víctimas mortales, el delegado del Gobierno ha reivindicado la "cooperación" que debe existir entre la administración central y la autonómica, que "fundamentalmente tiene que ser operativa", con el "único objetivo" de procurar "la salvaguarda de las personas en momentos de crisis y de emergencias", según ha añadido.

Pedro Fernández ha explicado que el Gobierno y la Junta se han estado coordinando "perfectamente" en este contexto, siendo "conscientes de que todas las capacidades que tienen que ver con el Gobierno de España", como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, la Dirección General de Tráfico, las confederaciones hidrográficas o la Unidad Militar de Emergencias (UME) se activan con el "único objetivo de salvar a las personas".

"En ese punto coincidimos" el Gobierno y la Junta, y "somos conscientes de que trabajamos para una emergencia, para las personas, que se ponen en primer término", ha remarcado Pedro Fernández, que ha calificado así como "buena" la "coordinación operativa" entre ambas administraciones.