El Gobierno sobre la financiación y el techo de gasto: "Nadie tiene derecho a usurpar a los andaluces sus derechos"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

COGOLLOS VEGA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha sostenido este martes que "nadie tiene derecho a usurpar a los andaluces" el derecho a contar con más fondos para los servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia. Ha aludido así a la negativa del Gobierno de Juanma Moreno a apoyar el nuevo sistema de financiación --5.700 millones de euros adicionales al año-- y el rechazo del PP al techo de gasto y la senda de déficit propuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2027 --más de 1.000 adicionales para Andalucía--.

En declaraciones a los medios en un acto en Cogollos Vega, en la provincia de Granada, Pedro Fernández ha defendido que estos fondos serán una "magnífica inyección" económica para los servicios públicos. Un "grandísimo refuerzo" que hace que no se entienda la negativa de Andalucía a apoyar el modelo de financiación y el techo de gasto, ha remarcado el delegado del Gobierno en Andalucía.

Sin embargo, la vicepresidenta tercera y portavoz del Gobierno andaluz, además de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP-A), ha replicado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que su Gobierno no busca "liderar" con la reforma del modelo de financiación autonómica que defiende y que ha planteado el Ministerio de Hacienda, sino que con ella lo que se hace es "trampa" con las comunidades autónomas.

Así lo ha venido a trasladar la portavoz del Gobierno andaluz en unas declaraciones remitidas este lunes a los medios de comunicación después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya desdeñado los reproches de las comunidades del PP y algunas del PSOE que rechazan la referida propuesta de financiación autonómica por considerarla un pacto bilateral, proclamando que Cataluña "no tiene que pedir permiso para liderar".

"Dice el señor Illa que es que Cataluña quiere liderar. Oiga, esto no es liderar, esto es hacer trampa, es una traición a todas las comunidades autónomas, porque este sistema de financiación está diseñado por el independentismo para beneficiar al independentismo", ha manifestado la consejera andaluza de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda remitió la pasada semana a las comunidades el primer borrador del acuerdo para reformar el sistema de financiación, y este martes está prevista una reunión del comité técnico para discutir la propuesta, antes de que, el 29 de julio, se celebre una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordarla.

La portavoz ha subrayado que la Junta de Andalucía rechaza "este sistema como lo han rechazado todas las comunidades de España, a excepción de una sola, de Cataluña", que es "la única que acepta este sistema de financiación porque está diseñado por el independentismo" catalán, al que "privilegia" mientras que, a la vez, "perjudica ampliamente a Andalucía", según ha denunciado Carolina España, quien ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a "seguir defendiendo a Andalucía por encima de todo".

Ha aseverado que "lo que no puede ser es que Andalucía reciba con este sistema de financiación 143 euros menos que la media, y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña". "Eso es una injusticia total", ha enfatizado la portavoz de la Junta. Además, Carolina España ha recordado que el Gobierno andaluz viene solicitando que, "mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación", que espera que "no sea" el que ha planteado el Ministerio de Hacienda, porque "no tiene los votos a favor" suficientes por parte de las comunidades autónomas, se implemente "un fondo transitorio de nivelación" que Andalucía "necesita" para que "compense la infrafinanciación" que sufre.