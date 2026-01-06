El Gobierno de Guinea avanza vías de negociación para "poner fin" al caso con los dos andaluces encarcelados

Archivo - Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), y el granadino David Rodríguez, ambos en prisión provisional en Guinea Ecuatorial desde principios de año por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado. - LAURA MARAÑÓN - Archivo

CÓRDOBA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha avanzado que se han establecido vías de negociación para "poner fin" a la causa por la que están en prisión provisional Javier Marañón, natural del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, junto al granadino David Rodríguez en una cárcel de dicho país africano desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Al respecto, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha hecho una publicación en redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que expone que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT han establecido "contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales".

En este sentido, asegura que "la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre".

Así, recuerda que la empresa cobró "más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos".

Desde la familia de Javier Marañón han valorado que la situación "ha mejorado", en cuanto a que han podido recibir "algunas visitas y llamadas" de familiares, después los meses sin poder contactar con ellos, y esperan que se llegue a un acuerdo "pronto" para que queden en libertad, algo que les habría gustado que fuese "antes de Navidad", si bien confían en la negociación.

Entretanto, han lamentado en parte la labor de las administraciones españolas, en especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque han elogiado "el esfuerzo" de la Embajada, solicitando reuniones y reclamando a las autoridades guineanas que se puedan realizar las visitas de los abogados, de modo que "hay interés en solucionar" la situación, pero "poca efectividad". Y se han mostrado "descontentos" con el Ministerio.

EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LAS FIRMAS

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, trasladó en octubre a la familia de Javier Marañón que se trabaja desde la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso y manifestó su deseo de que los dos puedan estar "lo antes posible" en el país, según expresó la subdelegada después de haberse reunido con la familia y la alcaldesa del municipio, María Victoria Paterna, tras haber solicitado el encuentro.

Desde el Ayuntamiento aprobaron días antes, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos españoles y reclamaron "la intercesión del Ejecutivo central y acelerar las actuaciones diplomáticas" para su liberación.

Por parte de las familias iniciaron una campaña de recogida de firmas en 'Change.org' ('https://www.change.org/p/sos-david-y-mi-hermano-javier-deten...') para exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y sean liberados. La citada página lleva más de 45.000 firmas conseguidas.

Asimismo, Javier estuvo en huelga, que ya abondonó, tras haber perdido 20 kilos. El Parlamento Europeo aprobó en octubre una resolución urgente para exigir la liberación, en el Pleno de la Diputación de Córdoba se leyó una declaración institucional de apoyo a los dos detenidos y los antiguos compañeros de David en la televisión municipal de Granada, donde fue jefe técnico, han celebrado concentraciones, entre otros actos para recordar la causa.