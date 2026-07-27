El Gobierno habilita 26 refugios climáticos en Andalucía con el fin de protegerse frente a las olas de calor

Foto de uno de los 26 refugios climáticos que se han habilitado en Andalucía - DELGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha habilitado en Andalucía hasta el momento un total de 26 refugios climáticos interiores a lo largo de sus distintas sedes administrativas en la comunidad, con el fin de ofrecer a la ciudadanía un "espacio seguro y accesible en el que protegerse frente a las olas de calor".

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, propuesto por el Gobierno de España, pretende combatir los efectos del cambio climático que está padeciendo nuestro país, donde en apenas cinco años, las lluvias torrenciales y las danas han aumentado un 15%, las sequías y las olas de calor se han intensificado y alargado, y la superficie arrasada por incendios ha crecido un 80%, sin atender a las cifras del presente verano. Estos fenómenos han causado la muerte de más de 20.000 personas.

Asimismo, la habilitación de estos centros establece la necesidad de ir "más allá de la reacción ante las catástrofes recientes" y trabajar en una estrategia sólida para las próximas décadas desde la anticipación de riesgo, reducción de vulnerabilidades y aprovechamiento de las oportunidades de la transición ecológica, convirtiéndose en una hoja de ruta compartida por generaciones, territorios y sensibilidades políticas.

Todas las sedes de las Subdelegaciones del Gobierno y la Delegación del Gobierno, oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, archivos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, registros o centros meteorológicos son algunos de los espacios que ofrecen al ciudadano un refugio ante las temperaturas extremas, a los que se irán sumando otros nuevos conforme estén adecuadas a las condiciones necesarias y horarios.

En el caso de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, con sede en la galería de la Torre Sur de la Plaza de España (Sevilla), se ha habilitado la Oficina de Registro, donde los ciudadanos pueden cobijarse de las altas temperaturas en horario de 8,30 horas a 14,30 horas.

Estos espacios están localizados en el mapa de la Red de Refugios Climáticos de España, herramienta creada por el 'Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico' para recopilar e informar de los 1.118 refugios climáticos, "tanto públicos como privados, que cumplen los requisitos mínimos establecidos, ofreciendo información esencial sobre su localización y características para facilitar su uso por parte de la ciudadanía".

La Red de Refugios Climáticos desarrolla el 'Eje 8' del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática,relativo a la 'Protección de la salud de las personas frente a los impactos del clima'. Concretamente el primer punto del eje, que plantea una red de espacios seguros, accesibles y bien distribuidos en el territorio.

Además de los refugios climáticos, el Pacto de Estado impulse corredores verdes y la cultura de autoprotección y de la educación sobre calor y salud.