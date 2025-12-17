El Gobierno impulsa la eficiencia energética en los colegios de Alhama de Granada con fondos del Plan de Recuperación

Visita del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, a la derecha en la imagen junto al alcalde de Alhama, Jesús Ubiña - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALHAMA DE GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla ha visitado los CEIP Cervantes y Conde de Tendilla, en Alhama de Granada, para conocer de primera mano las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad que el Ayuntamiento está ejecutando en ambos centros educativos gracias a una subvención del programa DUS 5000, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Este programa está destinado a financiar proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, con el objetivo de "reducir el gasto energético, mejorar la eficiencia de los edificios públicos y disminuir la huella de carbono, siendo el Ayuntamiento de Alhama de Granada beneficiario de una ayuda de 847.325,85 euros", según ha detallado la Subdelegación en una nota.

Durante la visita, en la que el subdelegado ha estado acompañado por el alcalde de Alhama de Granada, Jesús Ubiña, Montilla ha destacado la importancia de este tipo de inversiones "que permiten modernizar infraestructuras públicas esenciales como los centros educativos, mejorar el confort de alumnos y docentes y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, especialmente en municipios del ámbito rural".

Asimismo, ha subrayado que "invertir en la eficiencia energética de los colegios no solo supone un ahorro económico para los ayuntamientos, sino que es una inversión directa en bienestar, salud y calidad educativa, creando espacios más confortables y sostenibles para el aprendizaje de niños".

En el conjunto de la provincia de Granada, el programa DUS 5000 ha supuesto una inversión de más de 21 millones de euros, destinada a la ejecución de 18 proyectos, lo que evidencia la apuesta del Gobierno de España por garantizar que los fondos del PRTR lleguen a los municipios del medio rural, impulsando la cohesión territorial y el desarrollo sostenible.

En este sentido, el subdelegado ha valorado "la capacidad de los ayuntamientos de la provincia para aprovechar los fondos europeos y transformarlos en proyectos concretos que mejoran la vida diaria de la ciudadanía", y ha señalado que el PRTR "está demostrando su eficacia cuando llega al territorio con actuaciones útiles, bien planificadas y pensadas a largo plazo".

En el CEIP Cervantes, las actuaciones incluyen la sustitución de la iluminación interior por tecnología LED de alta eficiencia, con sistemas de control que permiten aprovechar la luz natural y optimizar el consumo energético. Asimismo, se están renovando las carpinterías exteriores por otras de alta eficiencia energética, con marcos de PVC de triple cámara y vidrios bajo emisivos con gas argón.

Además, se actúa sobre la envolvente del edificio mediante la incorporación de aislamiento térmico por el exterior, lo que permitirá reducir de forma significativa la demanda energética del centro y optimizar el funcionamiento del sistema de calefacción existente.

Por su parte, en el CEIP Conde de Tendilla se están llevando a cabo actuaciones similares de renovación de la iluminación interior con tecnología LED y sistemas de control inteligente. A ello se suma la instalación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo, compuesta por 24 paneles con una potencia total instalada de 11,28 kWp, así como la sustitución del antiguo sistema de calefacción de gasoil por una caldera de biomasa de pellets, que dará servicio a todo el complejo educativo.

El proyecto financiado a través del programa DUS 5000 contempla también actuaciones de movilidad sostenible, entre las que se incluyen el achatarramiento de dos vehículos municipales de combustible fósil y la adquisición de dos vehículos 100 % eléctricos, así como la instalación de una estación de recarga con dos tomas.

El PRTR ha supuesto para Granada en los último 4 años una inversión de casi 600 millones de euros que han financiado 216 proyectos en toda la provincia que antes habrían sido impensables por su escala o ambición. Las inversiones han tenido un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, "no sólo mediante infraestructuras o tecnología, sino a través de mejoras tangibles en el ahorro energético de los hogares, el refuerzo de servicios públicos, el apoyo a autónomos y pymes, y la cohesión del territorio", han detallado desde la Subdelegación.