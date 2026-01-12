El Gobierno "impulsa la innovación tecnológica en defensa" con la convocatoria de 70 empleos para el Cetedex en Jaén

Archivo - Presentación del Cetedex. - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) informa de que la oferta de empleo público (OEP) 2025 para el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) de Jaén "incluye 70 nuevas plazas, reforzando su papel como centro estratégico nacional para el desarrollo científico e industrial en la provincia".

Del total, 38 plazas han sido convocadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y 32 por el Ministerio de Defensa, orientadas a áreas clave como sistemas antidrones, plataformas terrestres, vehículos autónomos e inteligencia artificial aplicada a la defensa, según ha informado este lunes en una nota el departamento que dirige Margarita Robles.

La OEP del Ministerio de Defensa incorpora 32 plazas en la Escala de Científicos Superiores de la Defensa, de las cuales 30 son de acceso libre (Disposición 26148 del BOE del núm. 305 de 2025) y dos corresponden a promoción interna (Disposición 26736 del BOE núm. 312 de 2025).

Las 30 plazas de acceso libre se distribuyen en diez plazas en el área de ensayos de sistemas antidrones, nueve plazas en el área de plataformas terrestres y vehículos autónomos y once plazas en el área de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la defensa. De su lado, las dos plazas de promoción interna en la misma escala están vinculadas al sistema de I+D+I en el ámbito aeroespacial.

Por su parte, el Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades convoca 38 plazas distribuidas en distintas escalas de los organismos públicos de investigación (OPI): tres plazas para la escala de tecnólogos de los OPI (Disposición 27066 del BOE núm. 314 de 2025), dos plazas para la escala de técnicos superiores especializados (Disposición 27065 del BOE núm. 314 de 2025), nueve plazas para la escala de técnicos especializados (Disposición 27157 del BOE núm. 315 de 2025) y 24 plazas para la escala de ayudantes de investigación (Disposición 26629 del BOE núm. 311 de 2025).

Las convocatorias se publicaron en el BOE entre los pasados 20 y 31 de diciembre de 2025. El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación de cada resolución.

"Estas plazas representan una oportunidad única para profesionales que deseen contribuir al futuro tecnológico de España, impulsando la innovación desde Jaén y proyectando al Cetedex como referente nacional", ha señalado el Ministerio de Defensa.

El centro prevé "su plena operatividad en septiembre de 2028" y desempeñará un papel estratégico como motor de atracción para la industria de defensa, replicando el modelo de otros centros del INTA distribuidos por todo el territorio nacional.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar los portales oficiales de los ministerio de Defensa y Ciencia, Innovación y Universidades, www.defensa.gob.es y www.ciencia.gob.es/ así como la web del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, www.inta.es