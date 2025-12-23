El Gobierno insiste a Andalucía para que se "adhiera" al abono único para "abaratar" viajes a jóvenes y trabajadores

Archivo - Dos trenes de Iryo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este martes a la Junta de Andalucía para que se "adhiera" al abono único anunciado por el Ministerio de Transporte para "abaratar" el coste de los viajes a jóvenes y trabajadores. El departamento de Óscar Puente ha aprobado dos tipos de abono único: uno de 60 euros al mes para mayores de 25 años y otro de 30 euros para menores de 25.

En declaraciones a los medios en Jaén, Pedro Fernández ha animado al Gobierno de Juanma Moreno a "colaborar" con esta iniciativa que ha vuelto a enfrentar al Ministerio con la Junta. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado que el Ejecutivo nacional no haya convocado a las comunidades en una conferencia sectorial para concretar los detalles del abono único de transporte que anunció Pedro Sánchez.

Ha calificado el anuncio de "aguinaldo electoral". Ha señalado que Andalucía estaría encantada de "adherirse", pero "es fundamental concretar en qué condiciones jurídicas, cómo se va a financiar y cuánto cuesta, y lo normal y lo serio es haber convocado una conferencia sectorial" con las comunidades para explicar como se va a desarrollar. Lo que pedimos es un poquito de información y de lealtad institucional", ha añadido.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha manifestado que la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, ha mantenido encuentros con los representantes autonómicos para explicar el proyecto del abono único del transporte y ha acusado a la Junta de Andalucía de "deslealtad institucional" por afirmar que no ha habido contactos con las comunidades.

Las declaraciones de España "no son ciertas y suponen una deslealtad institucional a la relación entre administraciones". Ha defendido además que Sara Hernández, el pasado mes de mayo, "se reunió con todos los directores generales de las diferentes autonomías en una comisión de Transportes y les informó del programa de abono único", de manera que "todos estaban al corriente desde entonces". En cualquier caso, ha celebrado que Andalucía "quiera adherirse al abono único", porque "será buena iniciativa cuando el Gobierno andaluz está dispuesto a unirse". El ministerio ha emplazado al resto de comunidades gobernadas por el PP "a sumarse igualmente para favorecer a sus ciudadanos".