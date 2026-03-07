El Gobierno invierte 2,6 millones de euros para avanzar en un turismo "sostenible y transformador" en Cazorla (Jaén)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, visita las obras que se están llevando a cabo en la ribera del río Cerezuelo en Cazorla (Jaén) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la ribera del río Cerezuelo en Cazorla (Jaén), a cargo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsado por el Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha indicado la administración en una nota, el representante del Ejecutivo, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Luis Olivares, ha explicado que este proyecto "trata de establecer una conexión peatonal entre la carretera A-319 y la Plaza de Hierros Goya junto al paseo del río que conecta directamente con el conjunto histórico de Cazorla".

"Además de crear esta conexión, se generarán nuevos espacios asociados con la recuperación del paisaje de las huertas del Cerezuelo y sus cortijos para su utilización como huertos comunitarios y una serie de miradores a lo largo del recorrido para el descanso y el disfrute del paisaje", ha indicado.

Asimismo, "se mejorará la salud del río reformando el aliviadero de la alcantarilla, incorporando un depósito de sólidos con filtros para eliminar vertidos y malos olores".

"El Gobierno de España está comprometido con el desarrollo de un turismo que no solo genere empleo, sino que también proteja el patrimonio y promueva la cohesión territorial", ha subrayado el subdelegado, quien ha felicitado al Ayuntamiento de Cazorla por su "capacidad de gestión y por hacer de este proyecto un ejemplo de cooperación institucional y eficiencia en el uso de fondos europeos".

Por su parte, el alcalde de la localidad ha destacado que "aprovechar el potencial transformador del río hacia un turismo sostenible es una de las más importantes acciones que conforman el plan de turismo sostenible de Cazorla, llevando a cabo una actuación efectiva y transformadora que aproveche el gran potencial que tiene el río Cerezuelo".

"Se trata de la primera intervención de otras muchas actuaciones que se irán realizando para recuperar totalmente el río y la relación de la ciudad de Cazorla con la naturaleza". "Estos fondos suponen una oportunidad histórica para el municipio, porque nos permiten seguir avanzando hacia un modelo de turismo más sostenible, competitivo y respetuoso con nuestro entorno natural y patrimonial".

APUESTA DEL GOBIERNO POR EL TURISMO EN CAZORLA

Por otro lado, Manuel Fernández ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de España por dos nuevas infraestructuras turísticas: el Centro de Interpretación del Adelantamiento y la Oficina Municipal de Turismo. "Ambas son ya un referente en el municipio y están encuadradas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, consolidando a Cazorla como destino de referencia en innovación, patrimonio y sostenibilidad".

Por un lado, el Centro de Interpretación del Adelantamiento forma parte del proyecto de digitalización e interpretación del patrimonio histórico de Cazorla, con una inversión de 259.697 euros, que ha permitido la creación de un espacio museográfico moderno e interactivo en torno a la historia del Adelantamiento de Cazorla y su relevancia en el contexto histórico andaluz.

Este nuevo equipamiento ofrece al visitante una experiencia inmersiva con recursos audiovisuales, escenografía interpretativa y contenidos históricos elaborados por especialistas.

La Oficina Municipal de Turismo, ubicada en las dependencias de las Ruinas de Santa María, ha sido completamente renovada con un enfoque de accesibilidad, digitalización y atención al visitante.

El proyecto, ejecutado por la empresa Innovasur con un presupuesto de 65.452 euros, incorpora tecnología avanzada -videowalls, tablets interactivas, sistemas de gestión digital y dispositivos adaptados para personas con discapacidad visual y auditiva-, ofreciendo una experiencia turística moderna, inclusiva y conectada.

Ambos proyectos se enmarcan en la estrategia del Plan de Sostenibilidad Turística del Municipio de Cazorla, "Cazorla: nuevo modelo de gestión turística sostenible centrado en el bienestar de la ciudadanía y la apuesta en valor de su patrimonio biocultural", que cuenta con una financiación de 2,6 millones de euros con el objetivo de modernizar las infraestructuras turísticas, impulsar la digitalización y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona

Junto a estos proyectos, el Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla incluye un conjunto de iniciativas de transición digital que suponen una inversión global de 474.582 euros y que refuerzan la competitividad turística del municipio.

Entre ellas destaca la Digitalización del patrimonio histórico, con espacios museísticos en el Baptisterio y Mirador de la Iglesia de Santa María, la Sala de los Frescos y la Galería Subterránea. Como el suministro de material divulgativo y contenidos digitales, con la creación de folletos digitales accesibles y una reconstrucción virtual en 3D de las Ruinas de Santa María, realizada por la empresa Proyectos Inmersivos.

Además, servicios turísticos digitales avanzados, impulsados por la empresa iUrban (88.061 euro), que incluyen el asistente virtual "Cicerone" basado en inteligencia artificial, tótems informativos, web turística "Naturalmanía" y un sistema de inteligencia turística (SIT) para analizar el comportamiento de los visitantes.

También destaca Herramienta de geomarketing y análisis de flujos turísticos, desarrollada por Seeketing,que permite obtener datos anónimos sobre afluencia, movilidad y satisfacción de los visitantes, respetando la normativa de protección de datos.

FONDOS EDIL

En otro orden de cosas, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha abordado con el alcalde los proyectos que se desarrollarán en el municipio con cargo a los fondos del Plan EDIL, dentro de la iniciativa presentada por la comarca de Cazorla, que supone una inversión global de diez millones de euros, según la resolución provisional publicada recientemente por el Ministerio de Hacienda.

En el caso de Cazorla, la inversión total asciende a 1.671.000 euros, destinada a dos actuaciones principales que mejorarán la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad de las infraestructuras públicas del municipio.

El primer proyecto, con un presupuesto de 771.000 euros, contempla la mejora de la envolvente y carpinterías en los colegios CEIP Virgen de la Cabeza y CEIP San Isicio, con el objetivo de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, además de mejorar el confort térmico de más de 600 escolares.

La segunda actuación, dotada con 900.000 euros, corresponde a la modernización integral de las instalaciones deportivas municipales, que incluye la sustitución del césped con relleno biodegradable de hueso de aceituna, la implantación de iluminación LED, mejoras de accesibilidad y renovación de vestuarios, todo ello conforme a la normativa vigente y con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

La convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y dirigida a Entidades Locales, ha asignado 1.774 millones de euros a un total de 242 proyectos en toda España. Estas actuaciones permitirán movilizar más de 2.500 millones de euros de inversión pública, en beneficio de 971 municipios, la mayoría con una población inferior a 10.000 habitantes.

La provincia de Jaén es la que cuenta con un mayor número de proyectos aprobados en toda Andalucía, con 13 planes EDIL seleccionados y una financiación de 98,6 millones de euros, que beneficiarán a 65 municipios jiennenses.