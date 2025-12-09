El gobierno local de Baza (Granada), del PP, pide a Compromiso e IU que rectifiquen unas acusaciones de insultos

Ayuntamiento de Baza - AYUNTAMIENTO

BAZA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno local de Baza, del PP, ha pedido a la portavoz de Compromiso, Lidia Sánchez, y al anterior edil de IU en la corporación de esta ciudad del norte de la provincia de Granada, Juan Ramón Gil, que rectifiquen unas acusaciones en pleno y a través de Internet de lanzar insultos sobre la primera. De lo contrario no descarta llevar a los juzgados este asunto.

Así lo ha indicado en un comunicado del Ayuntamiento de Baza en que ha negado que ninguno de los miembros del equipo de gobierno haya llamado "hija de puta" a la concejala Lidia Sánchez a la que ha solicitado la demostración o la rectificación de "esta gravísima acusación", lo cual hace extensivo también al exconcejal Juan Ramón Gil.

"Solicitamos a la concejala Lidia Sánchez, a la mayor brevedad posible, que demuestre esta gravísima e indigna acusación o que rectifique sus palabras y pida perdón a estos corporativos", han señalado desde el Ayuntamiento de Baza.

"Exigimos que esa rectificación y ese perdón se produzcan en el próximo pleno ordinario de diciembre que celebrará este Ayuntamiento de Baza", han aseverado también desde el consistorio bastetano.

Asimismo han indicado que "las denuncias, insultos, expresiones vejatorias, y acusaciones que este equipo de gobierno recibe frecuentemente por parte de la concejala Lidia Sánchez son, desgraciadamente, habituales, y siempre sin ningún tipo de prueba o justificación que los puedan respaldar".

El equipo de gobierno, en el que está incluido el concejal Rafael Azor, que encabezó la lista de Vox, y luego abandonó la formación, ha señalado que ha venido queriendo "enmarcarlas y circunscribirlas siempre en el debate político que puede considerarse propio del escenario en el que nos movemos".

"No obstante, todo tiene un límite en el respeto a la dignidad y al honor particular de las personas que nos dedicamos a la gestión de lo público y eso tenemos la obligación de defenderlo y protegerlo. No queremos llegar a la vía judicial, por lo que abrimos esta posibilidad de acuerdo previo", han indicado en el comunicado emitido este lunes.

De igual modo, ante las afirmaciones realizadas por Juan Ramón Gil en un artículo divulgado a través de Internet aludiendo también al supuesto insulto, vuelven a negar "rotundamente que ese insulto se haya producido desde la bancada del equipo de gobierno" y ha emplazado al exportavoz del grupo municipal de IU "que rectifique sus palabras y pida perdón" a través de la misma plataforma digital en que divulgó el texto, "así como en aquellas redes sociales donde el mismo autor ha difundido dicha publicación".

En el pleno municipal bastetano, tras las últimas elecciones municipales, la corporación local quedó conformada por nueve concejales del PSOE y otros nueve del PP por uno de IU, otro de Vox (que luego pasaba a no adscrito), y la de Compromiso por Baza.