El gobierno local defiende que el Granada CF contará con "un estadio" Los Cármenes "a la altura" de su afición

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha señalado este lunes que el Granada Club de Fútbol contará con un estadio "a la altura" de su afición, al tiempo que ha remarcado que el mantenimiento de dicha instalación "es obligación del club".

"Así lo dice el convenio que rige actualmente", según ha precisado el edil en un audio remitido a los medios en el que ha explicado que, por ello, desde el Ayuntamiento se hizo la semana pasada "un requerimiento escrito al club para que atendiera esta obligación".

Después de que desde el Grupo Municipal Socialista hayan criticado este lunes el "lamentable estado" del Estadio Nuevo Los Cármenes, el edil de Deportes ha replicado que el actual equipo de gobierno local del PP, "al contrario de lo que hizo el PSOE, sí va a cumplir su promesa".

Así, ha destacado que, "por primera vez en 30 años de historia de los Cármenes, se van a acometer reformas muy relevantes", y al respecto ha puesto de relieve que se van a destinar "2,7 millones de euros para la reforma estructural del estadio, gracias a la colaboración de la Diputación de Granada".

Además, desde el Ayuntamiento han explicado que se han "comprometido a terminar las esquinas del estadio con fondos municipales", y, "de hecho, ya se ha encargado el proyecto".

"Y hemos forjado una solución jurídica para hacer una autorización de uso especial por cuatro años, para que el club, por primera vez en su historia, pueda hacer una inversión en el estadio, que, sumado a las otras dos actuaciones comentadas anteriormente, harán que tengamos un estadio a la altura de la afición del Granada", ha abundado el edil de Deportes antes de avisar de que "ya va quedando menos para que veamos grúas en el estadio".

Jorge Iglesias ha apostillado que "los que tuvieron mucho tiempo para hacerlo y no hicieron nada, los que fracasaron hasta en dos ocasiones en su licitación y no invirtieron ni un solo euro en el estadio, tienen nombre y apellido, y es el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista", y ha concluido valorando que, "afortunadamente, ahora Granada cuenta con una alcaldesa", Marifrán Carazo, "que cumple lo que dice".