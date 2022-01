Gobierno local "garantiza la defensa" de intereses de Jaén con dos procedimiento ante la AN por el Plan Colce

JAÉN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Local "garantiza la transparencia y la defensa" de los intereses de la ciudad de Jaén con la interposición de dos procedimientos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional por el Plan Colce para hacer valer los intereses de la ciudad y "conocer los criterios en los que se basó la decisión de designación a Córdoba como base logística del Ejército, tal como recomendaban los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén".

En este sentido, la segunda teniente de alcalde y edil de Presidencia, África Colomo, aclara que la petición formulada este viernes a través de ediles no adscritos por Jaén Merece Más de que el pleno del Ayuntamiento votase a favor en esa sesión de la personación como acusación particular en la denuncia penal interpuesta por la entidad "ni siquiera llegó a votarse porque no era legalmente posible tal y como dejó claro la Secretaria accidental interviniente en el Pleno", motivo por el cual se aceptó cambiar la moción en los términos que el Partido Popular planteaba que era que el Ayuntamiento "se personase en el procedimiento a los efectos de tener información sobre el mismo, en ningún caso como acusación popular".

No obstante lo anterior, la edil recuerda, en nota de prensa, que esta modificación de los términos de la moción "no fue aceptada finalmente en votación dado que se trata de una cuestión que queda perfectamente garantizada con los dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional por vía Contencioso-Administrativa, que es la que, hasta en dos informes diferentes, recomienda la Asesoría Jurídica municipal y que además desaconseja la vía penal".

Por otra parte, Colomo señala que "si Jaén Merece Más considera adecuada la vía penal, simplemente tiene que cumplir con el contenido del Auto del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid: que interponga la querella con los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y aporte la fianza económica que determine el propio Juzgado".

"No es asumible para el Ayuntamiento de Jaén embarcarse en un procedimiento penal desoyendo la opinión de los servicios jurídicos municipales cuando la transparencia y el respeto a los intereses del Ayuntamiento están plenamente garantizados con los procesos judiciales actualmente vivos", añade.

Por tanto, Colomo pide "responsabilidad y rigor para evitar 'fake news' a la hora de difundir cualquier mensaje por quienes ya políticamente son parte interesada en este asunto", puesto que ni la propuesta que se llevó a pleno "era posible legalmente ni la que se sometió a votación fue la que presentó la plataforma política Jaén Merece Más y que, con independencia de las actuaciones que realiza el Ayuntamiento, la vía judicial la siguen teniendo a su disposición". "Obviar estos datos sería faltar a la verdad", añade.

Por último, Colomo lamenta que los proponentes de la petición "pusieran en duda la imparcialidad y el trabajo impecable" de los letrados de los servicios jurídicos municipales "cuando comprobamos a diario cómo defienden con uñas y dientes los intereses de la ciudad en numerosos procedimientos judiciales".