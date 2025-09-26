El gobierno local de Granada resalta que las ordenanzas aprobadas inicialmente en pleno van a "bajar los impuestos"

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, ha comparecido en rueda de prensa antes del pleno municipal junto con el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina - AYUNTAMIENTO

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales números 3 y 4, relacionadas con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tras el visto bueno de la comisión informativa municipal de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Comercio. Estas modificaciones introducen nuevas bonificaciones que mantienen el "compromiso" de "bajar los impuestos a los granadinos" por parte del equipo de gobierno local.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, del PP, quien ha subrayado que "cumplimos con nuestros compromisos y nuestra gestión económica rigurosa nos permite que podamos aliviar el bolsillo de los granadinos", destacando la voluntad del Ayuntamiento de "facilitar el pago de los tributos municipales y favorecer el acceso a la vivienda".

Este punto del orden del día ha contado, además de con el apoyo de los ediles populares, con el de Vox, que ha precisado aún así que "esto no es bajar impuestos", mientras que el PSOE, que ha señalado que las medidas afectan a un "porcentaje ínfimo" de los vecinos, se ha abstenido.

El Ayuntamiento ha detallado en una nota de prensa las bonificaciones previstas en la ordenanza del IBI. La primera de ellas va dirigida a los propietarios de bienes inmuebles de protección oficial, que sumarán a las bonificaciones ya existentes un descuento del 50 por ciento durante cinco años para personas de 65 años en adelante, menores de 40 años o personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Además, se mejoran las bonificaciones para las familias numerosas, tanto para su vivienda habitual como para la segunda vivienda, atendiendo al valor catastral. Estas medidas buscan apoyar "a los granadinos que más lo necesitan", facilitando la carga fiscal de quienes deben hacer frente a mayores gastos familiares o cuentan con viviendas de protección oficial. Así, para las viviendas habituales con valor catastral de hasta 25.979,99 euros habrá bonificación del 90 por ciento.

En aquellas de valor entre 25.980 y 32.474,99 euros, un 70 por ciento para categoría general y 80 por ciento para categoría especial; las de valor entre 32.475 y 45.462,99 euros, un 50 por ciento para categoría general y 60 por ciento para categoría especial; y para las de valor superior a 45.463 euros, un 35 por ciento para categoría general y un 40 por ciento para categoría especial.

En el caso de la segunda vivienda, se aplicará la bonificación si el valor catastral no supera los 60.000 euros, siendo del 25 por ciento para familias numerosas de categoría general y del 30 por ciento para las de categoría especial. A estas bonificaciones se suma una tercera del 50 por ciento, destinada a todos los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler con renta limitada, reforzando así el acceso a la vivienda para colectivos vulnerables y promoviendo el alquiler asequible en la ciudad.

La otra novedad de estas ordenanzas aparece en el punto número 4, correspondiente al ICIO, que regula el pago de este tributo sobre la ejecución de construcciones, instalaciones u obras. Se introduce una bonificación del 75 por ciento para todas las obras de rehabilitación de viviendas de uso residencial en el distrito Centro, con un objetivo claro de repoblar y revitalizar el casco histórico de Granada, "fomentando la recuperación de espacios urbanos y el fortalecimiento de la vida comunitaria, que se suma a las bonificaciones ya existentes en el Albaicín".

Como ejemplos en el apartado del IBI, desde el Ayuntamiento se ha apuntado a que en primera vivienda, para el primer tramo, que va desde 0 euros hasta 25.979,99 euros de valor catastral, una familia numerosa de carácter general, titular de una vivienda situada en la calle Luis de Vicente, en el Zaidín, con un valor catastral de 25.377,84 euros, la cuota que corresponde sin bonificar es de 162,16 euros. Con la bonificación actual del 70 por ciento, es decir, de 113,51 euros, la cuota a pagar es de 48,65 euros.

"Con la modificación que proponemos, la bonificación que le corresponde es del 90 por ciento, es decir de 145,94 euros, por lo que la cuota a pagar es de 16,22 euros. Este contribuyente pasa de pagar 48,65 euros a 16,22 euros", ha concretado Saavedra en la misma línea de lo que ha expuesto en el pleno la edil de Economía, Rosario Pallarés.

SEGUNDAS VIVIENDAS

Una familia numerosa de categoría general, por su segunda vivienda, situada en calle Gran Vía de Colón, en el centro, con un valor catastral de 32.478,89 euros, la cuota sin bonificar es de 207,54 euros. Con la modificación, la bonificación es del 25 por ciento, es decir, 51,88 euros, por lo que la cuota a pagar es de 155,66 euros. Este contribuyente pasa de pagar 207,54 euros a 155,66 euros.

Una unidad familiar numerosa de categoría especial, por su segunda vivienda, situada en la calle Avenida Juan Pablo II, en el norte de la ciudad, con un valor catastral de 56.470,33 euros, la cuota sin bonificar es de 360,84 euro. Con la modificación, la bonificación es del 30 por ciento, es decir, 108,25 euros, por lo que la cuota a pagar es de 252,59 euros. "Este contribuyente pasa de pagar 360,84 euros a 252,59 euros", han detallado también desde el Ayuntamiento de Granada.

VIVIENDAS PROTEGIDAS

En relación con las viviendas protegidas, "ponemos ejemplos de las personas jóvenes", han precisado desde el consistorio, en referencia a un "titular de 37 años, titular de VPO en calle Hermigua", en Almanjáyar, con un valor catastral de 51.435,61 euros, la cuota a pagar es de 328,67 euros. La bonificación del 50 por ciento durante cinco años será de 164,33 euros.

Por ello la cuota a pagar en cada uno de esos cinco años es de 164,33 euros. Un joven de 32 años, titular de VPO en calle Avenida Profesor Domínguez Ortiz, también en la zona norte, con un valor catastral de 62.187,88 euros, la cuota a pagar es de 397,38 euros. La bonificación del 50 por ciento durante cinco años será de 198,69 euros, "por lo que la cuota a pagar en cada uno de esos cinco años es de 198,69 euros".