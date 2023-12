El gobierno local del PP en Córdoba aprueba en solitario el presupuesto para 2024, que sube un 17,5% y suma 551 millones

CÓRDOBA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, merced a su mayoría absoluta, ha aprobado este viernes en solitario en el Pleno municipal, de forma inicial, el proyecto presupuestario de la ciudad para el próximo año 2024, que se incrementa un 17,5% respecto al anterior y que suma, en cuanto a los gastos, 551 millones de euros, teniendo estas cuentas consolidadas la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y de Hacemos Córdoba.

Ha sido la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent (PP), la que ha presentado al Pleno el proyecto de presupuesto, cuyo objetivo es lograr "una Córdoba desde la sostenibilidad económica, social, urbanística y medioambiental", para dar así "cumplimiento a la hoja de ruta de la ciudad", en este caso con un presupuesto "que asciende a 409,6 millones de euros frente a los 345 de 2023, con un consolidado de 552 millones en ingresos y 551 en gastos, lo que supone un incremento respecto al pasado de un 17,57%", con 61 millones para inversiones.

Es, además, según ha subrayado, "un presupuesto elaborado tras la quinta bajada de impuestos del mandato, cumpliendo el compromiso del gobierno municipal de rebajar la presión fiscal, y donde la menor presión fiscal se compensa con un incremento en las previsiones de ingresos derivadas de una recaudación más moderna, eficaz y ágil, que nos permita garantizar la financiación de todos los servicios públicos", logrando así "un presupuesto comprometido y para todos, en una apuesta clara por Córdoba".

Entrando en detalles, Torrente ha indicado que "en el Área de infraestructuras se prevén unos gastos por valor de 43,7 millones, con una inversión de más de tres millones de euros triplicando la cantidad destinada en 2023, con el objetivo de dotar a la ciudad de mejores servicios en colegios, edificios y alumbrado públicos, parque móvil y parques y jardines".

También "se aumenta" en tres millones el presupuesto del Área de Seguridad, que suma "más de 39 millones y con inversiones cercanas a los dos millones", estando previstos 1,4 millones de presupuesto para la Policía Local y 1,7 para el SEIS, mientras "se incrementan un 56,11% los gastos destinados a Servicios Sociales, donde está recogido el aumento de recursos destinados a la dependencia".

Torrent ha añadido que "Casco Histórico aumenta su presupuesto en más de un 60%, para afrontar los retos del próximo ejercicio, entre ellos la organización del Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad", mientras se mantiene la "apuesta clara por la Administración Digital en 2024 con un presupuesto de 5,8 millones de euros a los que añadimos 2,3 millones más, recogidos en las enmiendas presentadas".

En relación con las inversiones, Torrent ha resaltado que "se prevén más de diez millones para la Gerencia Municipal de Urbanismo", que "se unen a los diferentes proyectos de gastos de ejercicios anteriores, que servirán" para ejecutar actuaciones como "la organización del antiguo Hospital Militar, el Parque Levante, el antiguo cuartel de Lepanto, el impulso al Córdoba Arena y el nuevo Parque de Bomberos".

Los presupuestos "recogen además inversiones para culminar el Anillo Verde de la ciudad, para sus tramos del Parque de Poniente y Miralbaida, y para el Parque de Chinales y la Ronda Norte, siendo el organismo con más presupuesto que concentra el 41,70% del gasto presupuestado seguido del Imdeco, que representa un 20,68% del presupuesto global de los organismos autónomos".

Además, "se proyectan inversiones por 26 millones de euros a ejecutor por las diferentes delegaciones, organismos y sociedades, cantidad que se eleva a 61 millones si tenemos en cuenta el total de inversiones en todo el sector público local", destacando Emacsa, "empresa que mantiene un alto volumen de inversiones, por un importe total de 24.165.000 euros" que ayudarán a "impulsar la gestión de aguas régeneradas, para uso industrial y agrícola".

Sadeco, según ha señalado Torrent, "recibirá 28 millones de euros que se incrementan en ocho más", y también "se prevén 4,9 millones más para Aucorsa", y todo ello para el "fortalecimiento de nuestros servicios públicos", siendo el actual el gobierno local que más ha destinado a servicios públicos", con una "apuesta social" evidente, dado el "incremento del 29% en la aportación a la dependencia, que pasa de 2,6 a 3,4 millones", y "eso sin tener en cuenta el incremento de la ayuda a domicilio, donde la inclusión es protagonista en nuestro día a día".

GRUPOS

Ante este proyecto presupuestario, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, tras recordar que su grupo había presentado una enmienda la totalidad que ha sido previamente rechazada, ha defendido su voto en contra por su oposición a la "externalización" de servicios públicos, al "basurazo y manguerazo", por las subidas de la basura y del agua, y al "cuponazo", por la subida del sueldo para los ediles y "los puestos de alta dirección, pero no para los empleados públicos".

Hurtado ha abundado en sus argumentos de que se trata de un presupuesto con "una distribución del gasto injusta y desequilibrada", con "un aumento de subvenciones directas y un escaso esfuerzo inversor", siendo a la vez un "presupuesto antisocial, con importantes reducciones en Servicios Sociales o Cooperación", y que no incluye "ninguna promoción de vivienda social", a la vez que no apoya a "sectores clave en la economía" de la ciudad, como el comercio o la hostelería.

Por su parte, la portavoz de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha justificado el voto contrario de su grupo a un presupuesto que es fruto de "la soberbia y la imposición" del gobierno del PP, que evidencia en estas cuentas que "el feminismo, los jóvenes, el medio ambiente, la participación ciudadana o la cooperación, no es aquello en lo que creen".

Así, Ruiz ha lamentado que "han recortado la partida para cooperación y solidaridad en más de un 35%", y tampoco apuestan por la "reforestación" que precisa la ciudad, lo que se une a la "absoluta falta de interés en el fomento de la movilidad sostenible" y por el deporte, con "un 8% menos en el Imdeco", y "en accesibilidad e inclusión hay un 10% menos", y ello mientras "crecen exponencialmente las subvenciones nominativas, contribuyendo a la creación de una red clientelar en beneficio de este equipo de gobierno".

En nombre de Vox y por su lado, el edil Rafael Saco ha avisado al gobierno local del PP que, con su abstención a los presupuestos, le está dando "un voto de confianza", por lo que ha pedido a los populares que no decepcionen a Vox, que está ejerciendo una "oposición constructiva".

En este sentido, ha aclarado que su grupo de ha abstenido ante el "compromiso" del gobierno del PP de "presupuestar y realizar todo lo aprobado en mociones", esperando Vox también que haga "un plan de inversiones serio, a cuatro años, para que no se eternicen los proyectos", y "un plan de subvenciones solvente, que responda los criterios de igualdad, mérito y capacidad".

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, en respuesta a los argumentos de los grupos de la oposición, ha señalado que, fuera cual fuera el proyecto presupuestario que presentara el gobierno municipal, la oposición iba a "votar que no", y ha lamentado que PSOE y Hacemos Córdoba, además, no han estado dispuestos a negociar las cuentas, como lo evidencia el que "no han querido sentarse" con el alcalde, José María Bellido.

Junto a ello, el portavoz del gobierno municipal del PP ha recordado además que, en cualquier caso, en las pasadas elecciones municipales los cordobeses dieron a los populares "la responsabilidad de gobernar" y que el resto de formaciones continuaran en la oposición.