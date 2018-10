El gobierno local de PSOE e IU aprueba junto con Ganemos Córdoba las Ordenanzas Fiscales para 2019

Publicado 09/10/2018 13:58:08 CET

Los votos del gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba, junto con los de Ganemos Córdoba, han permitido la aprobación provisional este martes del expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2019, con el voto en contra de PP, Cs y UCOR, cuyas enmiendas parciales al expediente fueron rechazadas previamente por el gobierno local y Ganemos.

Al respecto de las ordenanzas, que sí recoge las enmiendas presentadas por Ganemos, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU), ha destacado que "son justas y equitativas" y conllevan una subida de "coeficiente cero", que contrasta con la "bajada generalizada" y "populista" que planteaba "la oposición", en especial el PP, que proponía "lo que no es capaz de hacer cuando está gobernando", ejerciendo ahora de "oposición destroyer" y de "perro del hortelano", con enmiendas para elementos de las ordenanzas que ni siquiera se incluyen en el expediente sometido a aprobación.

Frente a ello, según ha señalado Doblas, las modificaciones propuestas por el gobierno local y aprobadas por el Pleno servirán para "aumentar los criterios de progresividad", en beneficio de "los que más lo necesitan", y facilitarán "a la gente honrada que quiere pagar sus impuestos" el que puedan hacerlo, con "mejoras en el aplazamiento y el fraccionamiento", además de incluir "numerosos beneficios fiscales", que "siempre" se aplican "a aquellas familias y colectivos más vulnerables", además de para fomentar el empleo y la actividad empresarial.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Carmen González, ha resaltado el hecho de que las modificaciones aprobadas, además de no subir el IBI, una de las principales fuentes de ingresos del Consistorio, incluyen la bonificación del 95 por ciento en dicho impuesto para los patios, "a la que el PP vota no", como también lo hace, junto a Cs y UCOR, a "facilitar la creación de empleo y el desarrollo económico" en la ciudad.

La coportavoz de Ganemos Córdoba, Viky López, por su lado, ha destacado que el apoyo de su grupo a las Ordenanzas Fiscales para 2019 es la consecuencia de un acuerdo con el gobierno de PSOE e IU que resulta "beneficioso para los cordobeses", en pos de la "justicia, la equidad, la progresividad y el mantenimiento de los servicios públicos".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha justificado, por su parte, el voto en contra de su grupo, en que las ordenanzas aprobadas no afrontan "el problema del paro, la falta de inversiones y la fuga de empresas" de Córdoba, y porque no se han aceptado sus 16 enmiendas, cuyo fin era "mejorar" unas ordenanzas que deberían incluir una bajada de impuestos, dado que el Ayuntamiento tiene dinero para soportarla, "con 120 millones en cuentas corrientes".

Por último el portavoz de Cs, David Dorado, ha criticado que no se aceptaran las seis enmiendas de su grupo a unas ordenanzas "continuistas y muy poco ambiciosas", que no responden al problema del paro ni a la "necesidad de implantación de empresas en Córdoba", mientras que el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha dicho lamentar que no se aceptaran sus siete enmiendas ni su "recomendación" de que se baje el precio del agua, lo que ha dicho en un Pleno que tuvo que aplazar su inicio hasta que fueron desalojados los trabajadores de Tanatorios de Córdoba que, con sus ya habituales protestas, impedían el desarrollo del debate.