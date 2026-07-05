El Gobierno mantendrá la "vía del diálogo" con la Junta pese al "retroceso de 40 años" del pacto de Moreno con Vox

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en rueda de prensa en una imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado este domingo que el Ejecutivo central mantendrá la "vía del diálogo" con la Junta de Andalucía en la nueva legislatura que se inicia con la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta en su tercer mandato consecutivo pese al "retroceso de 40 años" que, a su juicio, supone el pacto alcanzado por PP y Vox para desbloquear la investidura.

Antes de asistir al acto de toma de posesión de Moreno, al que acude en representación del Gobierno central junto a la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, Salas ha expresado todo el "respeto y apoyo institucional" a este "primer paso" del nuevo Ejecutivo andaluz, aunque ha apuntado que el "acto empieza un tanto deslucido por los pactos que han tenido lugar para nombrar a Moreno como presidente".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha lamentado que "todo hace indicar que el pacto PP-Vox va a suponer un retroceso a los 40 años que lleva progresando Andalucía con avances en derechos y deberes de los ciudadanos y en todos los aspectos, en educación, en sanidad, en viviendas y en carreteras". "Tememos que este pacto dé una marcha atrás a eso que hemos logrado los andaluces en todo este tiempo y eso desluce un poco este acto y esta legislatura", ha añadido.

No obstante, Salas ha querido dejar claro que el Gobierno va a mantener "la vía del diálogo" con el nuevo Ejecutivo andaluz porque "la sociedad solo avanza a través del diálogo que nos tiene que llevar a conseguir objetivos comunes", aunque no ha ocultado que "con este pacto las líneas de diálogo se vuelven cada vez más complicadas al estar más alejados los puntos de vista de lo que queremos que sea la sociedad andaluza pero el diálogo debe primar sobre cualquier otra cosa".