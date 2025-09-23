El Gobierno no tiene "constancia" de "ninguna mujer" en situación de riesgo en Andalucía por fallos en pulseras

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este martes que su departamento no ha tenido "constancia en ningún momento" de "ningún caso de riesgo" en la comunidad andaluza de víctimas de violencia machista motivado por fallos en las pulseras telemáticas y ha llamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a no "aprovechar" una situación "que se ha solventado" y a "unir esfuerzos" para acabar con esta lacra.

Así lo ha señalado Pedro Fernández a preguntas de los periodistas en Granada después de que Moreno haya reclamado al Gobierno que aporte información a las comunidades autónomas sobre el "fracaso" con el funcionamiento de las pulseras y haya opinado que "alguien" en el seno del Ejecutivo "debería asumir responsabilidades".

Fernández ha asegurado que, en lo que se refiere a Andalucía, no han tenido constancia de que "en ningún momento hubiera una situación de riesgo de ninguna de las mujeres que están dentro del sistema VioGén" por un mal funcionamiento de estas pulseras durante la migración de datos entre empresas.

Un momento en el que, según ha dicho, pudo haber "algún momento determinado que desde el punto de vista técnico no estuviera al cien por cien resuelto", pero descarta "una situación de riesgo para ninguna de las mujeres que están dentro del sistema de protección". "No sé dentro del ámbito judicial si ha habido algún caso, a nosotros como Delegación no nos consta", ha remachado.

Por el contrario, ha dicho que "se han mejorado sustancialmente todo lo que eran las primeras pulseras" y "todo se va mejorando y se va a seguir mejorando y eso está haciendo que cada vez sean muchísimo más eficaces, que den menos errores o fallos y que por lo tanto tengamos esa medida de aseguramiento que le corresponde implantar siempre a la autoridad judicial".

Pedro Fernández ha pedido en todo caso, tras las palabras de Moreno, que "no aprovechemos una situación que se ha solventado", incidiendo en que en este momento "está totalmente garantizada la seguridad de las mujeres" dentro del sistema integral VioGén, que "no solamente tiene la pulsera" --ha recordado-- sino que también cuenta con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local y el colectivo de servicios sociales que velan por el bienestar de las víctimas.

A Moreno le ha querido recordar que la Junta de Andalucía "sigue manteniendo el teléfono de violencia intrafamiliar, algo que confunde --ha dicho--, que es ambiguo y que por lo tanto no determina a las claras, como venimos diciendo de manera contundente, que existe una violencia, que es la violencia machista, que es aquella que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres", ha sostenido, para llamar seguidamente a unir "esfuerzos" para "acabar definitivamente en nuestra sociedad con la violencia machista".