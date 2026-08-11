Gobierno pide precaución ante el eclipse y recuerda las medidas de seguridad en carretera y el uso de gafas homologadas

Archivo - Una mujer utiliza gafas homologadas para ver el eclipse. Imagen de archivo. - Axel Heimken/dpa - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha advertido sobre el eclipse que se verá parcialmente desde la comunidad andaluza este miércoles, 12 de agosto, un "fenómeno astronómico singular" para el que "es importante seguir algunas recomendaciones para evitar cualquier tipo de daño", así como las medidas especiales de seguridad vial previstas.

En un audio remitido a los medios, ha pedido "protección individual con el uso de gafas homologadas" y "no prolongar la visión directa del eclipse para evitar cualquier tipo de daño que se pueda producir en la retina".

El Gobierno de España ha dispuesto un dispositivo especial en materia de tráfico, que contempla medidas como la utilización obligatoria de las luces de cruce y evitar, en la medida de lo posible, detenerse en los arcenes.

Además, se ha reforzado el dispositivo de seguridad, con un incremento de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, especialmente en aquellas zonas donde pueda producirse una mayor concentración de personas para observar el eclipse. También se mantendrá un seguimiento constante por parte de los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Por último, ha pedido a las personas que tengan previsto desplazarse a zonas forestales que "extremen la precaución". "Estamos con temperaturas muy altas y con un riesgo extremo de posibles incendios. Por lo tanto, hay que ser especialmente precavidos en estas zonas y respetar todas las indicaciones que formulen las autoridades", ha señalado.