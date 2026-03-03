El Gobierno "prioriza la seguridad" en "cualquier medida" a adoptar con los españoles atrapados en Oriente Medio

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este martes que el Ministerio de Asuntos Exteriores "está permanentemente monitorizando" la situación de los españoles atrapados en Oriente Medio por el conflicto en Irán y "cualquier medida que se pueda adoptar" en este sentido tendrá "como prioridad absoluta su seguridad".

"Si un desplazamiento es más inseguro que permanecer en el lugar donde están ahora mismo, todo eso es lo que hay que considerar y tener muy en cuenta. Pero hay monitorización, contacto permanente y, sobre todo, conocimiento de la situación real que se está viviendo en esos entornos", ha señalado Pedro Fernández a preguntas de los periodistas durante una visita a Cenes de la Vega (Granada).

En este contexto, ha trasladado a los españoles atrapados por el cierre del espacio aéreo en la zona de conflicto "todo el apoyo" del Gobierno. "Que sepan que estamos encima, pendientes, para en el momento que sea posible tomar las medidas para que de una vez por todas pudieran estar aquí con nosotros", ha añadido.

No obstante, ha recordado que las circunstancias son "complejas en este momento" y por tanto el Gobierno va a dar prioridad a la "salvaguarda de la seguridad" de todos los españoles afectados por esta situación.