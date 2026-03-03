El Gobierno reclama a la Junta agilidad en las ayudas por el temporal y que ponga "todos los fondos necesarios"

Pedro Fernández visita en Cenes de la Vega (Granaad) la apertura de una oficina de información integral y tramitación de las ayudas aprobadas por el Gobierno por el temporal. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reclamado este martes a la Junta que agilice sus ayudas y "ponga ya de forma inmediata y transparente" todos los fondos necesarios para que los afectados por el temporal en esta comunidad puedan recuperarse "cuanto antes" tras los daños sufridos.

Así lo ha reclamado Pedro Fernández al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas en Cenes de la Vega (Granada), donde ha supervisado la apertura de una oficina de información integral y tramitación de las ayudas aprobadas por el Gobierno central para atender a los afectados.

Fernández ha defendido la "agilidad, inmediatez y capacidad" del Ejecutivo central tanto para actuar durante la emergencia como para ayudar a la reconstrucción; ahora con ese paquete extraordinario de ayudas de más de 7.200 millones de euros para paliar los daños.

Junto a ello ha incidido en que el Gobierno de España "está cumpliendo" y ha reclamado al resto de Administraciones Públicas, con especial mención a la Junta de Andalucía que "acompasen el ritmo" en esta fase de "recuperación y reconstrucción".

"Hemos visto cómo la Junta de Andalucía ha aprobado un paquete de 1.700 millones de euros; el Gobierno de España multiplica por cuatro precisamente esas ayudas, asumiendo incluso cuestiones que no son de su competencia", ha dicho en alusión a los caminos rurales y agrícolas.

"Hemos visto que para el caso de los ayuntamientos --la Junta-- aprueba un paquete de 35 millones de euros para toda Andalucía, frente a los 2.000 millones que aprueba el Gobierno de España y hemos asistido también a que los procedimientos para solicitar las ayudas no estarán seguramente hasta el mes de abril y que llegarán en torno al mes de junio", ha lamentado.

En contraposición ha recordado que el Ejecutivo central ya está tramitando y resolviendo los expedientes.

"Está muy bien hacer fotos, está muy bien hablar y decir qué se va a hacer; pero lo más importante, como hace el Gobierno de España, es actuar con contenido económico, con normativa que regula y con la apertura, como estamos haciendo aquí, de oficinas que atienden a las personas para que puedan realmente recibir esas ayudas", ha expuesto.

Pedro Fernández ha reclamado además al Gobierno andaluz "lealtad institucional" en este asunto y ha lamentado que, por ejemplo, para la inauguración de la ampliación del Hospital de Málaga por parte del presidente de la Junta la invitación llegara a la subdelegación "horas antes" cuando es una obra realizada a través del Plan de Recuperación Next Generation.

Una actitud de la Junta que ha extendido a otros proyectos en la comunidad que han contado con inversiones del Gobierno central, como el metropolitano de Granada, entre otras infraestructuras.