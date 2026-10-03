El Gobierno registraba 10.527 expedientes por daños de las borrascas de invierno en Andalucía

Archivo - Imagen de la zona recreativa del río Corbones y del camino Arroyo Mujeres, afectadas seriamente por el temporal de hace dos semanas. A 25 de febrero del 2026 en Villanueva de San Juan (Sevilla). (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, contabilizaba, a fecha del pasado 31 de mayo de 2026, un total de 10.527 expedientes de daños derivados de las borrascas que afectaron a Andalucía entre los meses de octubre de 2025 y febrero de este año.

Así se recoge en una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta registrada en el Congreso por la diputada de Sumar por Sevilla Engracia Rivera, consultada por Europa Press y fechada el pasado 14 de septiembre, en relación a los daños ocasionados por dichas borrascas.

En dicha respuesta se detallan "los datos de reclamaciones de daños asegurados registradas en el CCS a 31 de mayo de 2026", en relación con dichas borrascas, así como "el importe en euros indemnizado y provisionado pendiente para cada una de las provincias andaluzas".

Así, el Gobierno precisa en su respuesta a la diputada de Sumar que, "a 31 de mayo de 2026, se habían registrado 10.527 expedientes de daños", y por parte del Consorcio de Compensación de Seguros se habían pagado "prestaciones derivadas de daños asegurados por 68.955.087 euros", mientras que estaban "pendientes de pago, al encontrase en fase de tramitación, 119.106.981 millones de euros".

Del análisis de la información por provincias, la más afectada en número de expedientes y daños es Sevilla, con el 44,6% de los expedientes registrados y el 36,7% del coste total de daños asegurados, se detalla también en la respuesta. Por detrás de Sevilla se situaban Cádiz como segunda provincia andaluza con más expedientes tramitados --hasta 1.450, el 13,8% del total--, y Córdoba como la tercera, con 1.034, casi el 10% del total.

El Consorcio de Compensación de Seguros había abonado, a finales del pasado mes de mayo, 30.282.065 euros por los expedientes registrados en la provincia de Sevilla, y le quedaba por pagar otros 38.808.452 euros, mientras que había pagado y provisionado, en total, 46.251.810 euros para 1.450 tramitaciones procedentes de Cádiz, y 19.891.544 euros para 1.034 tramitaciones con origen en Córdoba.

El gasto total pagado y provisionado para expedientes de Málaga --997 en total-- ascendía a 19.259.170 euros; y para 642 tramitaciones de Jaén a 12.120.978 euros, mientras que se cifraba en 11.573.769 euros lo pagado y provisionado para 944 expedientes de Huelva, y en 8.530.004 euros para 588 expedientes de Granada. La provincia de Almería es la que registraba un menor número de tramitaciones, 180 en total, para los que el Consorcio de Compensación de Seguros había pagado y provisionado un montante de 1.344.276 euros.