El Gobierno replica a Sanz que "no es el más indicado para hablar" de fuerzas de seguridad tras los "recortes" de Rajoy

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en rueda de prensa en Granada. (Foto de archivo). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha replicado este lunes al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), que "no es el más indicado para hablar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque cuando era delegado del Gobierno, el PP de Mariano Rajoy realizó los mayores recortes en plantillas y medios técnicos de los empleados públicos", incluidos los de dichos dispositivos.

Así ha reaccionado el delegado, en unas declaraciones remitidas a Europa Press, a un comentario que el consejero andaluz de Interior ha publicado en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la cancelación, este pasado domingo, del final de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 en Madrid por las protestas que se registraron en las calles a favor del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza.

El también coordinador nacional de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, ha querido trasladar desde dicha red social su "máximo reconocimiento y apoyo" a la Policía Nacional y la Guardia Civil "por su entrega y profesionalidad trabajando por la seguridad en la Vuelta 2025", tras lo que ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "abandone a su suerte a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad".

"El consejero Sanz debería ser un poco más comedido en sus declaraciones, ya que no es el más indicado para hablar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque, cuando era delegado del Gobierno, el PP de Mariano Rajoy realizó los mayores recortes en plantillas y medios técnicos de los empleados públicos, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha replicado Pedro Fernández.

De igual modo, el representante del Ejecutivo central en Andalucía ha defendido que, en los años de presidencia del socialista Pedro Sánchez, "el Gobierno de España ha adoptado medidas para revertir estos recortes, ampliar plantillas, incrementar los salarios y remuneraciones y mejorar las instalaciones de seguridad".

Así, ha puesto de relieve que en este año 2025 "hay 4.570 policías y guardias civiles más que en 2017, las condiciones salariales han mejorado de forma considerable con un incremento del 38% de los emolumentos, y el Gobierno ha destinado 166 millones de euros para el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que fue creado y puesto en marcha con el Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra el narcotráfico y recuperar el principio de autoridad".

Pedro Fernández ha concluido subrayando que, "de nuevo, los recortes y abandono de lo público durante el periodo del PP persigue" a Antonio Sanz, "al tiempo que la realidad de todos los avances alcanzados en los servicios públicos de la Administración General del Estado desmienten sus medias verdades y su discurso populista", ha zanjado el delegado del Gobierno.