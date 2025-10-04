El Gobierno reserva una parcela de la zona de Torre de la Pólvora en Granada para el sistema de la Seguridad Social

Archivo - Entrada a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, en imagen de archivo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una parcela adquirida por la Tesorería General de la Seguridad Social en la zona de la calle Torre de la Pólvora, en el sur de Granada capital, será destinado a fines incluidos dentro de su sistema, según la respuesta escrita facilitada por el Gobierno a una pregunta del Grupo Popular en el Congreso.

La respuesta, consultada por Europa Press, especifica que en el solar "no se ha iniciado ningún expediente de obra para la construcción de una oficina integral de la Seguridad Social ya que se ha decidido destinar dicha parcela a otros fines dentro del sistema".

En su pregunta, consultada por Europa Press, el PP se interesaba, con fecha de 12 de junio, por si existía un "proyecto redactado, aprobado o licitado para la construcción" de una oficina integral de la Seguridad Social en el terreno de Torre de la Pólvora.

Se interesaba por el asunto, detallaba, en virtud del "cartel institucional" del Gobierno en el que señalaba que se anunciaba "la próxima construcción de una oficina integral de la Seguridad Social" y sin que constara "información pública relativa a la fecha de adquisición del terreno por parte de la Administración General del Estado".

"Dado el carácter público del anuncio, y considerando el interés ciudadano en el desarrollo efectivo de infraestructuras vinculadas a la Seguridad Social", el PP consideraba "pertinente conocer el estado administrativo y presupuestario" de la actuación.

También preguntaba por la fecha en que fue adquirido el terreno y "cuál es el órgano responsable de dicha adquisición y cuál fue el procedimiento seguido", así como la entidad pública que "ostenta" la titularidad catastral y registral de la parcela.

En la respuesta remitida por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales al Congreso, detalla también, con fecha de 15 de septiembre, que "fue adquirido por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante escritura pública, suscrita el 3 de diciembre de 2007, siguiendo el procedimiento administrativo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social".

"La titularidad registral y catastral del inmueble corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social", detalla el Gobierno en esta respuesta al Grupo Popular en el Congreso.