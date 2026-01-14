El Gobierno traslada a los regantes la importancia de firmar el convenio del desglosado 3 de Rules, en Granada

Reunión con la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo para el seguimiento de las conducciones de Rules. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha trasladado este miércoles a los regantes la importancia de que se firme "cuanto antes" el convenio para la ejecución, financiación y explotación del desglosado 3 de las conducciones de Rules a fin de que las obras comiencen "cuanto antes".

En la reunión mensual con representantes de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo para el seguimiento del desarrollo de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules, Montilla ha explicado que Acuaes remitió hace semanas a los agricultores el convenio en el que se contempla una inversión aproximada de 55 millones de euros asumidos al cien por cien por la sociedad mercantil estatal que se encarga de la ejecución de la obra.

El coste sería recuperado en 30 años, una vez que, terminadas las obras, el agua beneficie a las explotaciones agrícolas.

El subdelegado ha explicado que este sistema de financiación es el que se aplica de manera habitual en todo el país para este tipo de proyectos de regadío, tal y como sucede, por ejemplo, en la actuación que se está preparando desde el embalse del Negratín, en la comarca de Baza.

El Gobierno de España, según ha señalado Montilla, "es la única administración que de momento ha impulsado y apoyado esta infraestructura tan necesaria para el desarrollo económico y social de la Costa Tropical y queda más que demostrado en el desarrollo del desglosado 9, en el que se está invirtiendo 58,7 millones de euros, aportados a fondo perdido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".

También ha recordado que Acuaes ha asumido la redacción del proyecto del desglosado 3 y ha mostrado su disposición para continuar avanzando en el resto de los proyectos, "que una vez finalizados, serán de titularidad de la Junta de Andalucía".

Además, ha trasladado a los representantes de los agricultores que en este momento el convenio del desglosado 3 se encuentra a la espera de la firma del convenio para que comiencen las obras y que "lo único que deben aportar los agricultores sería el aval financiero legalmente establecido como requisito obligatorio en este tipo de proyectos y que supondrían una cantidad aproximada de un euro por hectárea/año".

En este sentido Acuaes ha mostrado su disposición para actuar como mediadora con las entidades financieras para obtener dicho aval en condiciones ventajosas.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la dificultad que en estos momentos tiene la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo para buena parte de los futuros beneficiarios firmen el convenio puesto que los titulares de dichas explotaciones ya riegan con la denominada tubería negra.

En cualquier caso, el subdelegado ha trasladado a los regantes la importancia de seguir buscando consenso y acuerdo "puesto que nos encontramos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar para solucionar de manera definitiva el regadío en la Costa".

"Aunque se trata de un esfuerzo importante hay que mirar al futuro y ser conscientes de que las canalizaciones del sistema Béznar-Rules son un proyecto de futuro que beneficiará a las próximas generaciones de agricultores de la costa".