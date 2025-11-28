'Golpes' de Rafael Cobos se corona con el Cervatillo de Bronce en Cinema25

Archivo - El guionista de cine, Rafael Cobos. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IV Semana del Cine de Córdoba, Cinema25, ha puesto este viernes el broche de oro con la Gala de Clausura y la entrega de los Cervatillos de Bronce. 'Golpes', la ópera prima de Rafael Cobos, ha obtenido el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción, dotado con 3.000 euros, y 'La Marisma' de Manu Trillo ha sido el título ganador en la categoría de No Ficción, dotado con 2.000 euros.

Según ha informado la organización, respecto a los cortometrajes, el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje, dotado con 1.500 euros, ha sido para 'Gallina' de Fernando Reinaldos por "su originalidad y delicadeza, abordando de manera tan exquisita la aparición de la identidad de género en edades tempranas". El Premio Cinema Córdoba, dotado con mil euros ha recaído en 'All you need is love' de Dany Ruz por "llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles".

El quinto galardón de la noche, el Premio del Público 'Martín Cañuelo' se le ha otorgado a 'Maspalomas' de Moriarti tras el voto de los asistentes a las proyecciones y la deliberación del jurado compuesto por representantes de Asociación Cinecercano, Asociación Mojo de Caña, Colectivo Azabache, Luciana Centeno y Plataforma 'Filmoteca se queda'.

La Gala de Clausura, conducida por la periodista Marta Jiménez, se ha celebrado en el Teatro Góngora con la colaboración del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), espacio donde se han reunido grandes figuras del cine español y andaluz.

MUJERES CLAVES

Durante esta celebración se ha reconocido el papel de tres mujeres claves dentro de la industria cinematográfica en Córdoba y a nivel nacional. Mercedes Tirado, técnico de cultura en la Diputación de Córdoba, ha sido nombrada con el Premio Honorífico Divulgación Cinematográfica de Córdoba. La actriz María Morales ha recibido el segundo Premio Honorífico de la noche, nombrada como Embajadora Cinematográfica de Córdoba.

El hilo conductor de esta jornada ha sido el tributo a Josefina Molina, cineasta cordobesa y figura clave en el cine español, cuya trayectoria profesional ha sido recordada en un vídeo homenaje durante la gala.

La IV Semana del Cine de Córdoba cierra así una edición que ha acogido entre el 21 y el 28 de noviembre más de una veintena de proyecciones de largometrajes y cortometrajes, diversas mesas redondas, masterclass y otras actividades lideradas por profesionales del sector audiovisual.

"Una edición que mantiene la línea de crecimiento de 2024, hemos encontrado nuestra identidad y el público nos está respaldando; hemos alcanzado los 5.000 asistentes en total durante esta semana", ha valorado el director de Cinema25, Edgar Burgos, quien ha resaltado que "la gran novedad de esta edición ha sido la incorporación del Cervatillo a Mejor Largometraje de No Ficción".

Se trata de una actividad organizada por la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba (Record) que cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba como patrocinador principal y con Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Fundación Cajasur como patrocinios colaboradores además de Off Escac, UniEléctrica, SP Group y Hammam Al Ándalus como partners estratégicos.