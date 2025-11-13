'Golpes', 'Los Tortuga' y 'Subsuelo', entre las nominadas a la mejor película en los 38º Premios Asecan del Cine Andaluz

Golpes, Subsuelo y Los Tortuga, nominadas a la mejor película en los 38 Premios Asecan del Cine Andaluz. - ASECAN CINE ANDALUZ

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) ha dado a conocer este jueves las nominaciones, en las 16 categorías competitivas, a los 38º Premios Asecan del Cine Andaluz. En esta convocatoria, el Premio Asecan Mejor Película Andaluza se lo disputarán 'Golpes', de Vaca Films, Grupo Tranquilo PC, RTVE, Movistar Plus+ y Canal Sur; 'Los Tortuga', de Oberon Media, La Claqueta PC, Don Quijote Films y La Cruda Realidad; y 'Subsuelo', de Blizzard Films, Ferdydurke, Kowalski Films, Lazona, Cinekdoque, Canal Sur, ETB, Movistar Plus+ y RTVE.

Según ha informado Asecan en nota de prensa, los cineastas andaluces que este año aspiran al Premio Asecan Dirección de Cine son: Alberto Rodríguez por 'Los tigres', Celia Rico Clavellino por 'La buena letra', Fernando Franco por 'Subsuelo', y Laura Hojman por 'Un hombre libre'.

Además, este año Asecan ha incorporado el Premio Asecan Dirección Novel, al que aspiran Lucía Selva por 'Quién vio los templos caer', Marcos Gualda por 'Senegal, un sueño de ida y vuelta', Rafael Cobos por 'Golpes', y Reyes Gallegos por 'Ellas en la ciudad'.

Asimismo, por el Premio Asecan Guion de Cine compiten Celia Rico Clavellino por 'La buena letra', Laura Hojman y María D. Valderrama por 'Un hombre libre', Rafael Cobos y Alberto Rodríguez por 'Los tigres' y Reyes Gallegos por 'Ellas en la ciudad'.

Por otro lado, este año las nominadas al Premio Asecan Mejor Serie son 'Anatomía de un instante', de DLO Producciones, Movistar+ y Arte; 'Los oficios del cine', de Son de Producción; y 'Una perra andaluza' (segunda temporada), de Copodenieve Producciones. En cuanto a los aspirantes al Premio Asecan Dirección de Series de TV son Alberto Rodríguez y Paco Baños por 'Anatomía de un instante'; Alejandro Marín por 'La canción' y María José Camacho por 'Una historia muy heavy'.

En el resto de categorías, los nominados al Premio Asecan Guion de Series de TV son María José Camacho por 'Una historia muy heavy'; Miguel Ángel Hernández Arango por 'Los oficios del cine' y Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'.

Este año, para el Premio Asecan Fundación Aisge Interpretación Femenina, las nominadas son Ingrid García Jonnson por 'Superestar'; Mamen Camacho por 'Los Tortuga'; Paula Díaz por 'El cielo de los animales' y Teresa Garzón por 'Golpes'. Por su parte, los intérpretes masculinos nominados al Premio Asecan Fundación Aisge Interpretación Masculina son Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante'; Félix Gómez por 'Mr. Nadie'; Hugo Welzel por 'Enemigos' y Jesús Carroza por 'Golpes'.

Por el Premio Asecan Música Original competirán Bronquio --Santiago Gonzalo-- por 'Golpes'; Julio de la Rosa por 'Los tigres'; Novia Pagana --Elena de Córdoba-- por 'Un hombre libre' y Paloma Peñarrubia por 'Los Tortuga'. Y las nominadas al Premio Asecan Canción Original son Fernando Vacas Navarro por 'Mucha mierda, la huelga de actores de 1975'; Pablo Cervantes y María Consuelo por 'Aullar'; Rocío Armenteros, Jesús Bienvenido y Antonio Manuel Rodríguez por 'Lorca en la Habana' y Rocío Márquez, Birane Wane y Canito por 'Senegal, un sueño de ida y vuelta'.

Asimismo, las obras nominadas al Premio Asecan No Ficción son 'Caja de resistencia', de Azhar Media, Alvarquero y Blablabla Media; 'La Marisma', de La Claqueta PC; Luis Gordillo. 'Manual de Instrucciones', de Tarkemoto y 'Un hombre libre', de Summer Films.

Mientras, en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción concurren 'Las Pardas', de Simone Sojo; 'Macarena, una comedia espiritual', de Rodrigo Sancho y Nazaret Beca; 'No estamos locos', de Lucía Criado Rosas y 'One way-cicle', de Alicia Núñez Puerto. Y, en la categoría de Mejor Cortometraje de No Ficción competirán 'Hermanas', de Setefilla González Naranjo y Javier Barbero Montes; 'La duarte con París', de Adonis Macías Reina. 'Las Malas', de Elisa Moreno y 'Las motos y el campo', de Mar Martín Hidalgo.

En otra línea, Asecan ha destacado cuatro publicaciones de temática cinematográfica que competirán por el Premio Libro de Cine y/ audiovisual: 'Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción en las representaciones audiovisuales contemporáneas', coordinado por María Jesús Ruiz Muñoz, Francisco Javier Ruiz del Olmo y Núria Simelio Solà; 'Cine y educación. Treinta miradas del cine sobre la escuela', de Fernando Molero Campos; 'La vida se abre camino'. Todo lo que siempre quisiste saber sobre el universo jurásico', de Ana de Haro y 'Sexo e historia de la comunicación', coordinado por María del Mar Ramírez Alvarado.

Por el Premio Asecan Otros Formatos compiten el podcast 'Anochece que no es poco'; el podcast 'Drama o qué' y la serie de ficción sonora 'El cielo inalcanzable'.

Tradicionalmente, como ha indicado la entidad, Aseca ha reconocido también los trabajos de diversos colectivos cuya "principal preocupación es difundir, fomentar, debatir e informar sobre el cine andaluz" con los Premios Juan Antonio Bermúdez a la Labor de Difusión y a la Labor Informativa. Ambos serán concedidos por jurados y se darán a conocer en próximas fechas junto al Premio Asecan Cines de Andalucía Industria y el Premio Asecan de Honor 2025.

En esta edición de los Premios Asecan la organización ha recibido 311 inscripciones, de las cuales 176 han sido para las categorías individuales y 105 para las colectivas, destacando entre estas últimas 17 largos de ficción, 27 largos documentales y 61 cortometrajes.

El acto de entrega de los 38º Premios Asecan del Cine Andaluz se celebrará en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, el próximo 20 de diciembre, gracias a la colaboración oficial del Ayuntamiento de Sevilla, Fundación SGAE y Fundación Aisge y al apoyo de Egeda y la red de Cines de Andalucía.