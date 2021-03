Gómez Calero, ex de Cs, se integra en el gobierno de Córdoba con Casco Histórico para "ayudar desde la experiencia"

CÓRDOBA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exgerente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) María Luisa Gómez Calero, quien fue número seis en la lista de Cs a las elecciones municipales de 2019 y la expulsaron del partido como militante en 2020, ha defendido este martes integrarse en el gobierno local de PP y Cs como edil independiente con dedicación exclusiva al frente de la Delegación de Casco Histórico, con el fin de "ayudar desde la experiencia y desde la humildad" en dicha parcela.

En una rueda de prensa, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), y la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, Gómez Calero, quien en estos momentos está en desempleo, ha afirmado que tras lo vivido en el Imdeco hace un año llega "de manera cómoda" al Consistorio y apoyada en su "vocación de servicio público".

Así, en relación con la comisión de investigación sobre la gestión en el Imdeco, ha dicho que se aprobó en el Pleno, de modo que "seguirá su funcionamiento y en el momento que me llamen estoy a disposición de lo que se estime", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "no tiene por qué haber peligro" para sacar adelante todos los acuerdos del equipo de gobierno con su voto y de manera "consensuada".

Mientras, ha explicado que tomar el acta ha sido una decisión "compleja, muy meditada, pensada y viendo realmente qué es lo mejor", no sólo para ella como personas, sino para los vecinos de la ciudad, y ha agradecido que "se haya solucionado todo el embrollo" que podía haber "sobre cómo formar parte del Ayuntamiento".

Al respecto, se ha mostrado "muy orgullosa" de su delegación para "disfrutar aprendiendo muchas cosas" y ha apuntado que "dentro de las funciones y tareas" la que más le llama la atención es "poder ayudar a todos los autónomos, comerciantes y pequeñas y medianas empresas del casco histórico ante la situación difícil por la pandemia".

A su juicio, "esa situación ha sido la más importante en decantar la balanza para coger el acta dentro del equipo de gobierno, porque es la única forma que veía que verdaderamente podía arrimar el hombro y ayudar desde mi experiencia, la humildad y las ganas de trabajar por intentar mejorar la ciudad", dado que "de otra forma no hubiese podido aportar todo lo que me gustaría darle a la ciudad", ha enfatizado.

LOS RETOS

Tras remarcar que el proyecto que tiene por delante es "apasionante y un reto muy difícil porque estamos en una situación muy complicada por la pandemia", Gómez Calero ha declarado que "detrás quedan muchas cosas", pero "con el tiempo, la serenidad, la educación y cordialidad", espera que "todo vaya fluyendo como debe ser en pro de la ciudad y siempre por el bien de los ciudadanos".

Entre los primeros retos que se marca, Gómez Calero ha establecido ponerse al día con el plan especial del casco histórico, enterarse de "toda la normativa y circunstancias y el punto exacto" en el que se encuentra.

De igual modo, ha aseverado que le preocupa "mucho" la situación de los comerciantes y los pequeños autónomos de la zona y ante ello espera "poder aportar como Ayuntamiento lo que haga falta para subsanar lo antes posible la situación", a la vez que ha destacado "el atractivo" que supone el casco, de ahí que se vaya a centrar en "cuidar y tenerlo en condiciones para la máxima convivencia de los vecinos y los visitantes".

EL ALCALDE DICE QUE "LA ESTABILIDAD ESTÁ GARANTIZADA"

Mientras, el alcalde ha declarado que Casco Histórico es una delegación "importante" con "una de las prioridades" fijadas en "la reactivación" de la zona de la Judería "con medidas nuevas complementarias con la Junta" ante la situación de pandemia, a la vez que ha agradecido la "enorme" labor de Marián Aguilar al frente de dicha delegación.

Además, Bellido ha destacado que "se garantiza el cumplimiento del acuerdo del gobierno del cambio en un momento muy difícil ante los momentos convulsos en toda España", donde "Córdoba y Andalucía son un oasis de estabilidad", con un equipo "unido y fuerte", de manera que ha elogiado "la generosidad, la responsabilidad y lealtad a la ciudad" de Cs, Albás y Gómez Calero.

Entretanto, ha valorado que Eva Timoteo ha dado "un ejemplo de responsabilidad política" con su dimisión tras "un error administrativo", cuando "hay situaciones mucho más graves en este Pleno por las que no se asumen responsabilidades", a lo que ha apostillado que este relevo se produce con "la misma normalidad" que otros.

Asimismo, el regidor ha manifestado que no se atreve a "hacer pronósticos" sobre futuros cambios ante "las situaciones sobrevenidas", aunque ha garantizado que "este equipo de gobierno sí va a ser estable", precisando que "los cambios de persona no implican inestabilidad".

En su opinión, "el gobierno no se ha resentido en ninguno de los cambios de personas, sino al revés, porque en algunos casos se han descubierto talentos que eran muy necesarios". Por tanto, Bellido ha subrayado que "la estabilidad está garantizada".

ALBÁS DEFIENDE LA RELACIÓN "CORDIAL"

Por su parte, Albás, quien seguirá con las competencias de Igualdad y Participación Ciudadana, además de las restantes áreas que lleva y este lunes pedía "respeto hacia la decisión" que tomara Gómez Calero, ha manifestado que la prioridad del equipo de gobierno de PP y Cs es "apostar por la estabilidad", que "se merece la ciudad", subrayando "la unidad absolutamente total" en el gobierno.

Según ha resaltado, es una decisión "muy importante" la tomada, así como "necesaria para poder seguir trabajando con la mayoría de 14 concejales", al tiempo que ha destacado la relación "cordial" con la nueva edil y entre ambos grupos en el gobierno local y ha asegurado que la nueva concejal hará "un magnífico trabajo".

Cabe señalar que Gómez Calero tomará el acta como edil en la próxima sesión plenaria tras la dimisión de la concejal naranja Eva Timoteo después de conocerse por IU que estaba compatibilizando su cargo como teniente de alcalde al frente de Servicios Sociales con el de procuradora sin haberlo aprobado el Pleno al inicio del mandato, pese a comunicarlo verbalmente al secretario del Pleno, Valeriano Lavela.

Mientras, Gómez Calero fue gerente del Imdeco y dimitió hace un año tras advertir de las "presiones" que entendía estar sufriendo por parte del presidente del organismo, Manuel Torrejimeno (Cs), a la vez que señaló que si llegara el momento de que se produjera alguna baja en Cs --que la expulsó como militante-- en el Ayuntamiento, renunciaría al acta, "para que no quede duda de que no quiero el sillón", apostilló. No obstante, tomará el acta como concejal en el Pleno.

Al hilo, ha dicho que es verdad que dijo las mencionadas palabras sobre la renuncia al acta "en su momento", de modo que "si se hubiese producido un movimiento hace un año, hubiera habido otra situación probablemente distinta", pero "estamos hablando de un año después y el contexto y las circunstancias son totalmente distintas y la decisión al final ha sido distinta", ha apostillado, para aclarar que eso lo dijo "en un momento determinado, con unas circunstancias muy específicas".