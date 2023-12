Gómez Villamandos afirma que Andalucía "posiblemente haya llegado ya a su techo de universidades privadas"

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que Andalucía "posiblemente haya llegado ya a su techo de universidades privadas", toda vez que ha añadido que "un 70% de los andaluces ve como algo positivo" su existencia y se ha mostrado "convencido" de que en otros sistemas universitarios donde se han desarrollado "han servido para mejorar el conjunto del sistema".

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó en septiembre los proyectos de ley para el reconocimiento de la universidad CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), mientras que la Junta ha iniciado ya la tramitación de los anteproyectos de ley de otras dos: la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, ambas con implantación en Málaga

Así, y en una entrevista a Europa Press, el consejero ha afirmado que la comunidad "contaba con una situación anómala dentro de España en cuanto al porcentaje de universidades privadas", porque "tenemos más de 8.000 andaluces estudiando en universidades privadas fuera de Andalucía, sin contar universidades online". Y, por otro lado, "es evidente que si vienen proyectos de iniciativa privada, ya sea a través de entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, tenemos que dar una respuesta, y lo que tenemos que exigir es calidad".

Al respecto, ha añadido que tanto en el caso de la Universidad Europea como de la Alfonso X el Sabio, a cuyos anteproyectos de ley el Consejo de Gobierno ha dado luz verde, "contaban con informes favorables tanto de la Conferencia General de Política Universitaria, por tanto del Ministerio, como de la Agencia de Calidad de Andalucía", es decir, que "venían ya con el marchamo de calidad", y "lo que tenemos que intentar es que se desarrollen y estar muy vigilantes para que estas, como todas las demás, cumplan con unos estándares de calidad importantes".

No obstante, Villamandos ha señalado que "Andalucía posiblemente haya llegado ya a su techo de universidades privadas", porque "hay que tener en cuenta que las iniciativas no quieren ir a cualquier sitio, quieren ir a dos puntos muy concretos, que son Sevilla y Málaga", y con lo que hay ya en ambas, "posiblemente hayamos llegado a colmatar ya esa necesidad social que había".

"No hay que olvidar que un 70% de los andaluces no ve mal el que haya universidades privadas, al contrario, lo ven como algo positivo. Y estoy convencido que en otros sistemas universitarios donde se han desarrollado universidades privadas eso ha servido para una mejora en el conjunto del sistema". "Las universidades públicas tienen una calidad excelente en Andalucía y tenemos que conseguir que las privadas estén a ese nivel y que todos juntos mejoremos el sistema", ha remarcado.

En este sentido, y cuestionado sobre la puesta en marcha de un servicio de inspección en las universidades privadas, Gómez Villamandos ha respondido que la Ley Andaluza de Universidades actualmente "confiere a la Consejería la capacidad de inspección y también la norma a nivel estatal confiere esas capacidades", con lo cual "me extraña que la oposición, que tanto se queja de las universidades privadas, nunca desarrolló ese servicio de inspección".

Y "no solamente hablo de una universidad privada que tenemos actualmente, a la cual no se le ha puesto ningún sistema de control, ni de su gestión, la Loloya, sino que también hemos tenido y tenemos universidades extranjeras que están asentadas en Andalucía sin control ninguno", y "eso no puede ser porque al fin y al cabo perjudica enormemente a nuestras universidades".

Por tanto, "estamos trabajando con la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en que un número acorde de inspectores pueda dedicarse a la inspección del sistema universitario fundamentalmente privado, porque el público está ya suficientemente sometido a control, del Consejo Social, auditorías y la Cámara de Cuentas".

"En la parte privada no nos interesa cómo se gastan el dinero pero si nos interesa todo lo que son indicadores de excelencia, de calidad y de que luego los compromisos que se han establecido en la ley y en los distintos proyectos que hagan de ampliación de titulaciones, se cumplen y con solvencia", ha subrayado el consejero, quien ha añadido que "eso nos tiene que dar una garantía de calidad a todos", porque "no se trata de tener muchas universidades sino de que tengamos un sistema armónico".

De este modo, Gómez Villamandos ha asegurado que "con estas cuatro universidades nuevas, una de ellas online, damos cobertura a todo lo que son a día de hoy las necesidades de Andalucía, teniendo en cuenta que Andalucía ni empieza ni acaba en Tarifa ni en Despeñaperro, sino que aquí jugamos con todo, que cuando los alumnos se mueven, se mueven por todo el territorio nacional, y que tenemos, además, que ser muy atractivos en el ámbito internacional".