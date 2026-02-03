González de Lara, único candidato a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Javier González de Lara a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha quedado proclamada como única candidatura para la asamblea electoral del próximo 12 de febrero, conforme a lo establecido en los estatutos de la entidad.

Según ha informado la Confederación en una nota de prensa, Javier González de Lara opta así a un nuevo mandato al frente de la organización con el respaldo de 253 avales de un total de 318 electores, lo que supone un 80%, coincidiendo con la voluntad expresada por los órganos de gobierno, que ya aprobaron en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva, su apoyo por unanimidad.

De esta manera, el proyecto para su nuevo mandato "refuerza el papel de CEA como una organización abierta y participativa, comprometida con ofrecer un servicio útil y eficiente a las empresas".

Además, sitúa en el centro "la aportación de soluciones reales", mediante la defensa y promoción de los intereses y necesidades del tejido empresarial andaluz, con el objetivo de impulsar un marco legal estable y favorable a la inversión y al empleo.

Todo ello, según ha señalado la CEA, con una finalidad clara: contribuir a que Andalucía sea una comunidad más competitiva, más productiva y con mayor capacidad de generar riqueza y bienestar a la población.

En este sentido, González de Lara es presidente de CEA desde enero de 2014, tras sendas reelecciones en 2018 y 2022 y ostenta además los cargos de vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y coordinador de Acción Territorial.

También es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); de la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, y de la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia, en apoyo a la financiación de pymes y autónomos en Andalucía.

Asimismo, es vicepresidente del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de la Zona Sur, y miembro de los Consejos de Administración de varias compañías andaluzas y nacionales.

Es Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa 2025, reconociendo su virtud para defender los intereses empresariales en la región y trabajar en la búsqueda del acuerdo, así como su experiencia en el ámbito organizativo empresarial y su apuesta por el Diálogo Social.

González de Lara es también Medalla de Oro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales; Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga y Embajador de la Marca Ejército Español, así como Académico de número de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía.

Además, CEA es "la organización empresarial de referencia en Andalucía", ya que representa a más de 200.000 empresas y autónomos en la comunidad, siendo "la voz de la empresa en Andalucía" para trasladar las necesidades y propuestas del tejido empresarial andaluz en la búsqueda del aumento de la competitividad, desarrollo y progreso de Andalucía.