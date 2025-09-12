La V Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) reunirá a unos 1.200 ciclistas el 27 de septiembre

Archivo - Saluda de la Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y las Villas 2024. - GRAN FONDO CSV - Archivo

JAÉN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La V Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) reunirá el próximo 27 de septiembre a unos 1.200 ciclistas en una prueba con 144 kilómetros que recorrerá el corazón de este parque natural de la provincia de Jaén.

De esta manera, se invita a ciclistas de carretera "a descubrir el mayor espacio natural protegido de España y segundo de Europa en un entorno de belleza incomparable y con un ambiente festivo tras la carrera", según ha informado la organización.

Los participantes afrontarán una aventura de 144 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.075 metros, "atravesando parajes espectaculares". El recorrido, con salida y llegada en el municipio de Cazorla, "ofrece un desafío accesible para ciclistas con buena preparación y gusto por el paisaje".

"Queremos que cada participante sienta que, no solo está en una marcha ciclista, sino en una experiencia única que une deporte, naturaleza y convivencia", ha destacado el director de la prueba, Pedro Fernández.

Al respecto, ha afirmado que la sierras de Cazorla, Segura y Las Villas constituyen "un escenario inigualable" y el objetivo "es que cada ciclista se lleve un recuerdo imborrable, tanto del esfuerzo como del entorno" que los rodea.

"Llevamos meses trabajando en cada detalle, desde la seguridad en el recorrido hasta los servicios al ciclista, ya que queremos ofrecer estándares de calidad similares a los de las grandes marchas internacionales, porque Cazorla y su gente merecen estar en el mapa del ciclismo mundial", ha añadido Fernández.

En este sentido, ha apuntado que esta gran fondo es "un reto deportivo", pero "también una oportunidad para que ciclistas y acompañantes descubran la riqueza cultural, gastronómica y patrimonial" de esta zona "y así contribuir a que Cazorla se convierta en un destino de referencia para el cicloturismo durante todo el año".

El director ha animado a ciclistas de todos los niveles a unirse, "ya que aquí no solo importa el cronómetro, importa disfrutar, compartir y vivir una jornada inolvidable y participar en esta celebración del deporte y el ciclismo en la naturaleza".

Al formalizar la inscripción, cada participante recibirá un maillot oficial de la marca Gobik, especialmente diseñado para esta gran fondo. Además, tendrán la opción de adquirir el culote a juego, a precio de fábrica. Quienes posean carné ciclista pueden beneficiarse de un descuento de cinco euros gestionado a través de su federación autonómica.

La marcha ha sido incluida en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que refuerza su vinculación con el panorama global del ciclismo y resalta su calidad organizativa. Tiene el apoyo y el patrocinio de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y Caja Rural, además de la colaboración de ayuntamientos y empresas.