"Gran participación" en el acto de Granada en la Fuente de las Batallas para respaldar el proyecto Granada 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el acto cultural celebrado en la Fuente de las Batallas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada ha respondido con entusiasmo y una "gran participación" al acto cultural celebrado en la Fuente de las Batallas, una acción ciudadana enmarcada en el proyecto Granada 2031 que ha convertido este espacio en un punto de encuentro para reflexionar sobre el futuro cultural de la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el acto comenzó con el izado de la bandera de Europa, un gesto simbólico que dio inicio a una jornada participativa que reunió a granadinos y visitantes en torno a la intervención artística 'Más allá de 2031', una propuesta "que invita a imaginar el legado cultural de Granada más allá de su aspiración a ser Capital Europea de la Cultura".

Así, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha manifestado su agradecimiento a "la respuesta de la ciudadanía y ha destacado el valor de este respaldo colectivo en un momento clave para la candidatura. Granada ha demostrado hoy que este es un proyecto de todos", al tiempo que ha señalado que "la respuesta de la ciudad nos impulsa y nos llena de ilusión para afrontar con fuerza la próxima presentación de nuestra candidatura en Madrid".

Durante el evento, impulsado por La Lateral, junto al artista y profesor Pedro Osakar y alumnado de la Universidad de Granada (UGR), se instalaron 16 bancos dedicados a distintas disciplinas culturales. En ellos, los asistentes pudieron sentarse, "abanderar" simbólicamente una de esas disciplinas y dejar por escrito sus ideas, reflexiones y sueños sobre el futuro cultural de la ciudad.

Carazo ha destacado a su vez que, "este acto tan participativo pone de manifiesto que Granada 2031 es un proyecto de toda la ciudad. Queremos escuchar a la ciudadanía y construir juntos el legado cultural que Granada merece, no solo pensando en 2031, sino también en todo lo que vendrá después".

La intervención transformó la Fuente de las Batallas en un espacio vivo de participación ciudadana. La jornada estuvo amenizada por el DJ Sergio Torres Ramón, conocido artísticamente como Seio, cuya sesión fusionó música tradicional granadina con electrónica, mientras que la Escuela de Danza Urbana Basmove aportó ritmo y energía con diferentes actuaciones.

Por su parte, la representante de la Lateral Esperanza de los Reyes, ha subrayado "que la instalación resume a la perfección no solo el perfil cultural amplio y diverso de nuestra ciudad, sino también su enorme potencial creativo y la forma en la que creemos que se debe encarar el futuro cultural de Granada, aunando saberes y aunando a la ciudadanía".

La actividad ha contado además con voluntarios que acompañaron a los participantes y explicaron el funcionamiento de la intervención artística, "invitando a los viandantes a sumarse a esta experiencia colectiva".

Todas las aportaciones recogidas durante la jornada serán recopiladas en un documento-memoria que incluirá fotografías, vídeos y un registro de los mensajes ciudadanos, con el objetivo de "conservar esta reflexión compartida como parte del proceso de construcción del legado cultural de Granada".

El "éxito de participación" vivido este sábado en la Fuente de las Batallas evidencia el respaldo social a la candidatura Granada 2031, a pocos días de su presentación oficial en Madrid, "reforzando la idea de que la aspiración de Granada a ser Capital Europea de la Cultura nace del compromiso, la creatividad y la ilusión de toda la ciudad".