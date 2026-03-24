El Gran Teatro de Córdoba acoge 'El día del Watusi', con una función accesible este viernes

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba propone este fin de semana 'El día del Watusi', en el Gran Teatro, y 'Función principal... ¡Yo creo que salimos!' con las localidades agotadas en el Teatro Góngora. Las entradas para la función accesible de 'El día del Watusi', el viernes, y otros espectáculos del IMAE están disponibles en la taquilla del Gran Teatro y a través de 'teatrocordoba.es'.

Tal y como ha detallado el IMAE en una nota, el viernes, 27 de marzo, en conmemoración del Día Mundial del Teatro, se representará 'El día del Watusi', una adaptación de la novela de Francisco Casavella, firmada por Iván Morales. 'El día del Watusi' es el retrato alucinado, rítmico y místico de la Transición Española y estará interpretado por Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura y Artur Busquets.

Esta obra se incluye en las funciones accesibles del IMAE para personas con discapacidad auditiva y/o visual. Aquellas personas que lo requieran podrán disponer en sala de diversas herramientas que facilitan el seguimiento de la obra. El Gran Teatro de Córdoba dispone en sus funciones accesibles de subtitulado adaptado, para personas con discapacidad auditiva, audiodescripción, para personas ciegas o con baja visión, bucle magnético individual, para personas con discapacidad auditiva que utilicen audífonos o implantes cocleares con posición 'T', y también sonido amplificado con auriculares para personas con pérdida auditiva.

El sábado, día 28, el público podrá disfrutar en el Teatro Góngora de 'Función principal... ¡Yo creo que salimos!', el espectáculo teatral de 'El Palermasso', la webserie de humor cofrade creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido en 2016. Ante el público, Antonio Garrido, Juanma Lara, José Luis Penella 'Blis' y Isidro Pillín dan vida a cuatro hombres de barrio, auténticos perdedores en todos los aspectos de la vida adulta, que han alcanzado su primera gran ilusión y única meta en la vida: ser miembros de la junta de gobierno de una hermandad de Semana Santa.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.