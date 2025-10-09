Granada acoge la undécima edición del campeonato nacional de Rallye Ciudad

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada volverá a convertirse este fin de semana en epicentro del motor con la celebración del XI Rallye Ciudad de Granada, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de octubre y reunirá a algunos de los mejores pilotos del panorama nacional e internacional. La prueba, organizada por el Rallye de Granada CD, es la última cita del calendario del Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT).

"Una vez más, Granada refuerza su papel como organizadora de grandes eventos deportivos y como referente del automovilismo, atrayendo no solo a los mejores pilotos, sino también a miles de aficionados del mundo del motor que vendrán a la ciudad a disfrutar de un evento que generará un impacto muy positivo en la economía local", ha aseverado en una nota el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, quien ha destacado la importante promoción de Granada al mundo a través del deporte.

Según ha avanzado Iglesias, la competición repetirá el "exitoso" tramo urbano estrenado en la pasada edición con un recorrido similar que partirá de la Plaza del Humilladero hasta el Palacio de Congresos y de ahí hasta la rotonda del Parque de las Ciencias, cubriendo más de un kilómetro y medio entre ida y vuelta y sirviendo de "enorme atractivo" para el público asistente.

"Volverá a ser apasionante ver nuestras calles convertidas en un auténtico escenario deportivo", ha aseverado el edil, quien ha remarcado que el paso de los vehículos por la ciudad se realizará con todas las medidas de seguridad y el máximo respeto hacia el entorno urbano.

Entre los principales atractivos de esta edición se encuentra la participación de grandes nombres del rallye internacional como el finlandés Mikko Heikkilä, doble vencedor en Granada (2023 y 2024) que buscará su tercera victoria consecutiva.

También competirá su compatriota Roope Korhonen, actual líder del campeonato WRC2 Challenger y uno de los pilotos más rápidos del circuito mundial. Completará el plantel internacional el uruguayo Rodrigo "Coco" Zeballos, que regresa por tercera vez a la cita granadina.

Será baja de última hora el joven piloto catalán Gil Membrado, el niño prodigio del automovilismo español, que tras haberse proclamado campeón del CERT se perderá la cita de Granada por unas pruebas en asfalto en Cataluña.

Además, el Rallye contará con la presencia de rostros conocidos fuera del ámbito deportivo, como Ahikar Azcona, actor de 'La Casa de Papel', y la almuñequera Solange Janssens, influencer con más de un millón de seguidores en redes sociales que ha vivido muy de cerca el mundo del motor, puesto que su padre es el piloto de montaña Humberto Janssens Vrebos. Ambos participarán al volante en una edición que volverá a combinar la competición con el espectáculo.

En este sentido, Iglesias ha subrayado también la dimensión solidaria del evento y, como viene haciendo desde 2019, este año volverá a colaborar con diferentes entidades sociales y asociaciones de la ciudad.

Así, ya se ha hecho entrega de dos máquinas de aire acondicionado al Colegio de Educación Especial Santa Teresa de Jesús del Zaidín y otras empresas colaboradoras del rallye se han sumado con la entrega de material lúdico y didáctico, además de la habitual colaboración que mantiene con las asociaciones Te doy la luna, Relevos por la Vida y Síndrome de Down Granada.

Como novedad, la edición de este año contará con emisión en directo a través del canal de YouTube del Rally Ciudad de Granada, permitiendo que la prueba pueda ser seguida desde cualquier parte del mundo. Asimismo, la organización ha renovado su página web, con un notable refuerzo de la presencia digital del evento.