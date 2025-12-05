Granada acogerá el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona con la proclamación del Premio Arte

Archivo - La princesa Leonor interviene durante la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en el Gran Teatre del Liceu, a 23 de julio de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Granada será en 2026 sede de la quinta edición del Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Girona, un gran movimiento que impulsa el desarrollo y la empleabilidad juvenil, en el marco de la edición anual de estos galardones. La proclamación del Premio Arte también se llevará a cabo en esta ciudad andaluza.

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este viernes, será una de las cinco ciudades anfitrionas de este evento nacional entre los días 27 y 30 de abril después de ser seleccionada gracias a la candidatura presentada por el consistorio.

Acogerá, además de numerosas actividades en diferentes espacios de la ciudad, la proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2026 que reconoce el talento, la creatividad y la cultura como motores de transformación social.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado esta designación como "una excelente noticia para una ciudad que sabe que la cultura y el talento joven son la base del futuro", y que "va a demostrar, una vez más, que es un lugar donde los jóvenes pueden formarse, inspirarse, emprender y encontrar oportunidades reales de crecimiento profesional".

El anuncio de la celebración del Tour del Talento llega, además, en un momento clave para la ciudad, dentro de la estrategia que se está impulsando desde el consistorio y con el apoyo unánime de todas las instituciones, entidades, empresas, colectivos, asociaciones y ciudadanos de todos los ámbitos "de refuerzo de su posicionamiento como referente cultural y creativo en su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031".

La parada en Granada del Tour del Talento estará coorganizada por el Ayuntamiento y se podrá llevar a cabo gracias al apoyo y la implicación de la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios, la Asociación de Jóvenes Empresarios, el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Fundación Parque Tecnológico de la Salud, los centros educativos y asociaciones de madres y padres del alumnado de la capital, asociaciones juveniles y culturales y clubes deportivos.

El Tour del Talento, que cuenta con el apoyo de la plataforma Trivu como entidad impulsora, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años y movilizará a miles de participantes con una oferta muy variada de actividades conjunto entre talent sessions, ferias de empleo y espacios de conexión empresa-jóvenes, conferencias, coloquios y actividades formativas, actuaciones culturales, talleres deportivos y visitas que se podrán disfrutar en cada una de las ciudades que actúan como sede.

De hecho, y según la experiencia de ediciones anteriores, todo el movimiento supone siempre un importante impacto positivo para las capitales donde se celebra. Junto a Granada, el Tour del Talento tendrá también paradas en Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat, en Barcelona, (del 2 al 6 de febrero), Huesca (del 23 al 27 de febrero), Alcalá de Henares, en Madrid, (del 23 al 27 de marzo) y Murcia (25 al 29 de mayo), donde pondrá punto final a esta edición.

Las cinco ciudades serán testigo de las proclamaciones del ganador de una de las cinco categorías de los Premios Princesa de Girona 2026: Social, Investigación, CreaEmpresa, Internacional y Arte, que se proclamará en Granada con la colaboración y la implicación del Grupo Secuoya.

Estos galardones, referentes en el reconocimiento del talento joven en España, ponen en valor trayectorias capaces de inspirar a miles de jóvenes y demostrar que la innovación, la creatividad y el compromiso social son motores reales de transformación. La alcaldesa ha aseverado que el protagonismo del Premio Arte en Granada "no es casual".

"El reconocimiento del talento cultural joven encaja perfectamente con la identidad de nuestra ciudad. Granada reúne una de las mayores densidades culturales del país, un ecosistema universitario vibrante y un tejido profesional creativo en constante expansión", ha incidido la regidora, quien se ha mostrado ilusionada porque el Tour del Talento "permita mostrar todo el potencial artístico de la ciudad y, al mismo tiempo, atraer proyectos que generen más oportunidades para quienes quieren desarrollar aquí su futuro".

El Princesa de Girona CongresFest se erigirá como el acto principal del Tour del Talento, siendo el escenario de la proclamación del Premio Arte y acogiendo conferencias, actividades formativas, mesas redondas y actuaciones musicales con el objetivo de inspirar y fomentar el potencial de los jóvenes.

En las últimas ediciones, Sus Majestades los Reyes han participado de este evento y han querido estar presentes en el anuncio de los nuevos premiados. El Tour del Talento 2026 llega a Granada con su firme apuesta por generar un legado en cada ciudad, impulsando acciones que darán continuidad al Tour y a proyectos locales, y aumentarán la participación juvenil en los programas de la Fundación.

La implicación empresarial también crece, con un mayor número de compañías y entidades que se suman al proyecto, consolidando su dimensión e impacto. En el caso de Granada, parte del legado que se plantea desde el Ayuntamiento supondrá reforzar la alianza entre la Universidad y la Fundación Princesa de Girona y transformar el Hubbic como un espacio propio para el desarrollo de actividades que concentren y potencien las iniciativas culturales y de emprendimiento.

La alcaldesa ha concluido asegurando que "este evento refuerza la vocación de Granada como ciudad abierta al talento, a la innovación y a la cultura" y ha avanzado su deseo de que el Tour del Talento deje una huella importante entre los jóvenes granadinos.