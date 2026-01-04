Granada adelanta su cabalgata de Reyes y se celebrará por la mañana debido a las lluvias

Archivo - Imagen de archivo de la cabalgatas de Reyes Magos de Granada . - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 del Ayuntamiento de Granada ha modificado su horario y recorrido tradicional debido a las previsiones meteorológicas.

El Ayuntamiento de Granada ha informado en una nota que el evento adelantará su celebración a la mañana del lunes, 5 de enero, a partir de las 11,99 horas. De esta manera, el horario de la Cabalgata será de 11,00 a 14,00 horas, acortando también su recorrido, siendo el siguiente: Triunfo (Salida); Gran Vía; Reyes Católicos; Plaza del Carmen; Ayuntamiento (llegada y fin).

Por el momento, las previsiones meteorológicas son favorables a esa hora de la mañana, pero el Consistorio ha precisado que se mantendrán pendientes de la evolución de las lluvias por si hubiera cambios que impidan su celebración.

Además, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa a las 9,30 horas en la Puerta de la Justicia de la Alhambra y con posterioridad, a las 10,15 horas visitarán el Estadio de los Cármenes, antes del comienzo de la cabalgata.