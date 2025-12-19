Granada anuncia un gran concierto homenaje a Carlos Cano en el Generalife

Encuentro intergeneracional en recuerdo de Carlos Cano - AYUNTAMIENTO

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha comenzado la conmemoración del 25º aniversario del fallecimiento de Carlos Cano con un acto intergeneracional celebrado en la Biblioteca Francisco Ayala del Zaidín, que ha contado con la voz de Luis Gualda, en el marco de una programación en la que se prepara un gran concierto homenaje en el Generalife.

El de este viernes, según ha detallado el Ayuntammiento de Granada en una nota, ha sido un encuentro "cargado de simbolismo y emoción en el que han participado alumnos del CEIP Federico García Lorca junto a personas mayores usuarias de la biblioteca, compartiendo canciones, recuerdos y reflexiones en torno a la vida y la obra de uno de los grandes referentes culturales de la ciudad".

Durante el acto, se interpretaron algunas de las canciones más conocidas de Carlos Cano y se habló de su trayectoria artística y humana, acercando su legado a las nuevas generaciones y demostrando que su música sigue viva, capaz de unir edades, sensibilidades y experiencias distintas en un mismo sentimiento compartido. Un homenaje sencillo y profundo que refleja el carácter popular, cercano y universal del cantautor granadino.

Desde el Ayuntamiento de Granada se rinde homenaje a "una de las voces más profundas, comprometidas y queridas de nuestra cultura, un creador que supo cantar como nadie al pueblo, a la memoria, al amor, a la justicia y a la identidad andaluza, y que convirtió la canción en un acto de dignidad y belleza".

El consistorio trabaja en esta conmemoración en la que la ciudad volverá a reunirse en torno a la música y la memoria de Carlos Cano con la celebración de un concierto con sus grandes temas en el Generalife.

Será un concierto al que ha hecho alusión la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, en el cierre del pleno ordinario de este viernes, y que, según ha detallado el Ayuntamiento, "reunirá a grandes artistas que comparten el alma, la esencia y el compromiso artístico del cantautor granadino, en una noche concebida como un abrazo colectivo a su legado, a su palabra y a su forma de entender la canción como un acto de verdad, belleza y conciencia".