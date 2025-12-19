Moreno recuerda a Carlos Cano a los 25 años de su muerte: "Un poeta que dejó un hondo legado en el pueblo andaluz"

Archivo - CARLOS CANO, cantautor español. - CARLOS CANO - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado este viernes 19 de diciembre al cantautor granadino Carlos Cano coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de su muerte y ha reivindicado su figura como "un poeta que dejó un hondo legado en el pueblo andaluz".

En su mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Moreno ha asegurado que este viernes "se cumplen 25 años de la muerte de uno de los cantautores más auténticos que ha tenido Andalucía, Carlos Cano".

"Llevó la copla a otra dimensión y sus letras siempre reflejaron su compromiso con nuestra tierra. Recordamos a un poeta que dejó un hondo legado en el pueblo andaluz", ha añadido el presidente de la Junta, que acompaña su mensaje de un vídeo en el que Carlos Cano interpreta la canción 'Verde, blanca, verde', uno de sus principales éxitos.

Nacido en Granada en 1946, Carlos Cano cultivó durante su trayectoria sobre todo la copla, aunque también el fandango, la habanera, el fado, el tango, el pasodoble, la murga y el bolero. Entre sus grandes éxitos también figuran canciones como 'Habaneras de Cádiz' y 'María la Portuguesa'.