Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031 amplía sus alianzas con la adhesión de CTA

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de CTA, Beltrán Pérez. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Marifrán Carazo, y el presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Beltrán Pérez, han formalizado la incorporación de esta fundación a Granada 2031, reforzando uno de los ejes del proyecto: la unión de cultura, ciencia, conocimiento e innovación como parte de la identidad y el futuro de Granada. "Granada 2031 es cultura, pero también ciencia, conocimiento e innovación. Tenemos Universidad, investigadores, empresas y talento que queremos conectar con la creatividad y la cultura para generar oportunidades y construir la Granada del futuro", ha señalado Carazo.

Esta conexión entre conocimiento, investigación y empresa entronca con otro objetivo de Granada: generar, atraer y retener talento, haciendo que el conocimiento producido en la ciudad se traduzca en proyectos, oportunidades profesionales, actividad empresarial y empleo cualificado, ha destacado el Consistorio en una nota.

La adhesión de CTA refuerza la dimensión europea e internacional de Granada 2031. La fundación ha participado en más de 70 proyectos internacionales financiados por la UE y organismos multilaterales y ha colaborado con más de 770 entidades de 57 países. Esta experiencia cobra especial relevancia en una candidatura a Capital Europea de la Cultura, iniciativa que promueve la riqueza y diversidad de las culturas europeas y el sentimiento de pertenencia a un espacio cultural común, y aporta a Granada 2031 una red de empresas, universidades, centros tecnológicos y organismos de investigación de numerosos países, además de capacidad para crear consorcios, buscar socios y acceder a financiación europea.

Para Carazo, esta conexión exterior encaja con la vocación europea de la candidatura: "Queremos proyectar el talento, la creatividad y el conocimiento de Granada hacia Europa y atraer nuevas alianzas y oportunidades. Cultura, ciencia e innovación deben caminar juntas para generar y retener talento y competir desde el conocimiento".

Por su parte, el presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, Beltrán Pérez, ha señalado que "sumarnos a Granada 2031 significa apoyar una visión compartida de futuro en la que la cultura actúa como elemento transformador capaz de impulsar el talento, la innovación, el desarrollo y la proyección internacional del territorio".

Pérez ha asegurado además que "Granada reúne una combinación única de patrimonio, creación contemporánea, conocimiento y talento y merece ser Capital Europea de la Cultura 2031 porque ha sabido convertir su extraordinario legado en una apuesta de futuro que refuerza su posición en Europa".