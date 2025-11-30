Granada conmemora con los 50 años de libertad con las Fiestas de la Democracia de la Subdelegación

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, interviene en las jornadas de memoria - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada celebrará los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre las Fiestas de la Democracia en Purullena, Huétor Tájar y Salobreña, respectivamente. Estos actos comarcales se enmarcan en el programa 'España en Libertad. 50 años' en la provincia de Granada, con el que se conmemora medio siglo del inicio del camino hacia la democracia emprendido por España en 1975.

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha destacado en una nota de prensa que esta programación "quiere reconocer el camino recorrido por toda la sociedad granadina desde la recuperación de la democracia, rendir homenaje a quienes hicieron posible la recuperación de las libertades y reforzar el compromiso colectivo con los valores constitucionales que hoy sostienen nuestra convivencia".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de acercar la celebración a todo el territorio provincial mediante actividades descentralizadas que fortalezcan el vínculo entre ciudadanía y Estado, "promuevan el diálogo intergeneracional y refuercen la colaboración institucional y comunitaria".

A lo largo de los tres días se celebrarán actos abiertos a la ciudadanía en los que se rendirá homenaje a personas de diferentes comarcas que, desde la política municipal, la acción social, la comunicación o la participación comunitaria, contribuyeron de manera decisiva a la consolidación democrática en la provincia.

La Subdelegación del Gobierno invita a toda la ciudadanía a participar en estas Fiestas de la Democracia, concebidas para honrar la memoria colectiva, reconocer el papel del municipalismo en la consolidación democrática y proyectar hacia el futuro los valores que, a su juicio, "han permitido construir una sociedad plural, moderna y cohesionada".

Con esta programación, Granada se suma "de manera activa y cercana" a la conmemoración nacional del 50 aniversario del inicio de la democracia en España, celebrando la libertad como una construcción colectiva que "debe cuidarse y renovarse cada día".

En el Teatro Municipal de Purullena, el 2 de diciembre a las 19,00 horas, en el acto de la comarca de Guadix-Baza-Huéscar se reconocerán las trayectorias de Emilio López Saldaña, primer alcalde democrático de Guadix desde 1979 a 1983 Diego Hurtado Gallardo, primer alcalde democrático de Baza; Abelardo Rodríguez Romero, primer alcalde democrático de Puebla de Don Fadrique; Encarna Casado Pérez, primera mujer concejala en Guadix en 1979; José Olea Varón, concejal desde 1979 y expresidente de la Diputación Provincial (1987-1992); Antonio Fornieles Romero, alcalde de Ferreira desde 1987 hasta la actualidad, el más veterano de la comarca; Antonia Vico Medina, alcaldesa pedánea de Bácor y concejala de Guadix en 1983. El acto contará con la actuación de Teresa Mood.

El 2 de diciembre en el Centro Cultural de Huétor Tájar, a las 19,00 horas, se homenajeará a las figuras destacadas en el avance democrático de Loja, Alhama, Montefrío y Zafarraya. Los homenajeados serán: Manuel Martín Rodríguez, primer alcalde democrático de Loja (1979-1991); Juan Miguel Ortigosa Palma, concejal y activista político en Zafarraya; Carmen Cárdenas Serrano, primera mujer concejala de Loja; Juan Cabezas Moreno, periodista pionero y referente en la comarca de Alhama, y Manuel Cheli, médico vinculado al servicio público en la comarca. El acto contará con la actuación de Teresa Mood.

Finalmente, el 3 de diciembre en el Auditorio Martín Recuerda de Salobreña, a las 19,00 horas, el tercer acto reconocerá a quienes lideraron los primeros pasos democráticos en la Costa. Ellos son Manuel Pérez Cobos, primer alcalde democrático de Salobreña; Enrique Cobo Fernández, primer alcalde democrático de Motril; Laura Díaz Enríquez, primera mujer concejala en Motril; Antonio Gallego Figueras, líder político en la transición, detenido en varias ocasiones durante el franquismo; Vicente Fernández Guerrero, director y propietario de El Faro de Motril desde 1978. Para poner música a la jornada, la actuación también correrá a cargo de Teresa Mood.